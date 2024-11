A Fidesz meghekkelte - Nem lesz szabadnap december 24-e

A Párbeszéd nyújtotta be a törvényjavaslatot annak érdekében, hogy december 24-e is munkaszüneti nap legyen. A javaslat benyújtását a Magyar Szakszervezeti Szövetség is támogatta, ahogy nyilvánvalóan sok családanya, családapa is üdvözölte a kezdeményezést. Ámde.