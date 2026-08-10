A Der Standard: A Fidesz szabadesésben van, vezetői már a kijáratot keresik

A liberális osztrák lapban megjelent Gregor Mayer-elemzés szerint a Fidesz választási veresége után nemcsak hatalmát, hanem belső fegyelmét is elveszíteni látszik. Vezetők távoznak, új jobboldali szerveződésről beszélnek, a mandátumkorlát pedig egy egész politikusi nemzedék pályáját zárhatja le.