Baka András korábbi főbírói pályáját, strasbourgi munkáját és Orbán Viktorral vívott konfliktusát emelik ki az európai lapok. A Der Standard szakítást, a Le Monde következetes kiállást, lengyel források pedig a bírói függetlenség védelmének jelképét látják személyében. A hangnem többnyire kifejezetten kedvező.
A liberális osztrák lapban megjelent Gregor Mayer-elemzés szerint a Fidesz választási veresége után nemcsak hatalmát, hanem belső fegyelmét is elveszíteni látszik. Vezetők távoznak, új jobboldali szerveződésről beszélnek, a mandátumkorlát pedig egy egész politikusi nemzedék pályáját zárhatja le.
A Der Standard című osztrák lap online kiadásának kommentárja szerint Ausztria tudatosan átveszi a magyar autokrata Orbán Viktor politikai stratégiáját, aki Közép-Európát a Balkánig le szeretné zárni.