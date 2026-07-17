A Der Standard: A Fidesz szabadesésben van, vezetői már a kijáratot keresik

Der Standard;lapszemle;

2026-07-17 11:19:00 CEST

A liberális osztrák lapban megjelent Gregor Mayer-elemzés szerint a Fidesz választási veresége után nemcsak hatalmát, hanem belső fegyelmét is elveszíteni látszik. Vezetők távoznak, új jobboldali szerveződésről beszélnek, a mandátumkorlát pedig egy egész politikusi nemzedék pályáját zárhatja le.

„A jobboldal szétesésének tünetei” címmel közölt budapesti tudósítást a Der Standard július 17-i száma. Gregor Mayer elemzése szerint a választási vereség után három hónappal a Fidesz már nem egyszerűen ellenzéki szerepéhez keresi az új hangot, hanem saját belső rendjét is elveszíteni látszik. A bécsi lap a vezetői távozásokból, az egymásnak ellentmondó nyilatkozatokból és az új jobboldali szerveződésről szóló utalásokból gyorsuló bomlást olvas ki.

A Der Standard hangsúlyozza:

Orbán Viktor éppen az Egyesült Államokban tartózkodik, miközben pártja történetének legsúlyosabb válságával néz szembe.

A lap számára ez jelképes helyzet. A Fidesz alapítója távol van, a korábban példásan fegyelmezett politikai gépezet pedig már nem úgy működik, mint a hatalom éveiben. A vereség után nemcsak a kormányzati pozíciók vesztek el, hanem az a központi irányítás is meggyengült, amely korábban a párt legfontosabb ereje volt.

Vezetők a kijáratnál

A cikk Gulyás Gergely váratlan távozásával érzékelteti a belső bizonytalanságot. A volt kancelláriaminiszter mindössze két hónapig vezette az ellenzékbe szorult Fidesz-frakciót, majd lemondott. Gregor Mayer felidézi Gulyás régi személyes kapcsolatát Magyar Péterrel: egyetemi éveikben barátok voltak, Gulyás mutatta be neki Varga Juditot, később pedig tanú volt az esküvőjükön. Ez a kapcsolat a Der Standard értelmezésében ma politikai teherré vált, mert a párton belül többen úgy tekintenek rá, mint aki akaratlanul is hozzájárult Orbán későbbi legyőzőjének felemelkedéséhez.

A lap F. Kovács Sándor fideszes képviselő Telexnek adott nyilatkozatát is idézi. A politikus szerint Gulyás felelősséget érezhet amiatt, hogy Magyar Pétert „rászabadította” a magyar nyilvánosságra. A Der Standard ebből arra következtet, hogy a Fideszben a vereség okainak higgadt feldolgozása helyett egyre inkább a személyes magyarázatok és a bűnbakkeresés kerül előtérbe.

Már nem az a fő kérdés, milyen politikai hibák vezettek a bukáshoz, hanem az, ki ismerte félre Magyar Pétert, és ki maradt túl sokáig hű a meggyengült központhoz.

A másik látványos távozó Szijjártó Péter. A volt külgazdasági és külügyminiszter lemond parlamenti mandátumáról, és vezetői posztot vállal a kínai BYD elektromosautó-gyártónál. A Der Standard emlékeztet: az Orbán-kormány jelentős kedvezményekkel segítette a vállalat szegedi beruházását, ennek egyik fő politikai arca pedig éppen Szijjártó volt. A lap nem állít jogsértést, de rámutat, hogy az új állás nehezen választható el attól a kapcsolatrendszertől, amelyet a volt miniszter éveken át épített.

A mandátumkorlátozás árnyéka

A Der Standard szerint a Fidesz szétesését a frissen elfogadott mandátumkorlát is gyorsíthatja. Az új szabály alapján senki sem lehet három parlamenti ciklusnál tovább országgyűlési képviselő. A lap arra hívja fel a figyelmet, hogy a Fidesz jelenlegi 52 képviselőjének többsége emiatt 2030-ban már nem indulhat újra. Ez nemcsak jogi változás, hanem egzisztenciális fenyegetés is egy olyan politikusi nemzedék számára, amelynek karrierje teljes egészében a Fideszhez, a parlamenthez és az állami intézményrendszerhez kötődött.

Gregor Mayer elemzése szerint a lejárati idővel ellátott mandátum már most csökkenti e politikusok súlyát a párton belül és a politikai üzlet világában.

Aki tudja, hogy néhány év múlva biztosan kiesik a parlamentből, hamarabb kereshet új állást, gazdasági kapcsolatot vagy másik politikai otthont. Ezzel magyarázható, hogy a korábban zárt pártvilágban megjelentek az új jobboldali szerveződésről szóló utalások is.

Ferencz Orsolya több internetes bejegyzése és Navracsics Tibor lehetséges szerepe a Der Standard szerint azt mutatja: a Fidesz egy részében már nem a régi párt újjáépítésén, hanem egy új politikai menedéken gondolkodnak.

A Der Standard tudósítása ugyanakkor óvatosan fogalmaz a Fidesz jövőjéről. A párt továbbra is jelentős frakcióval, országos szervezettel, médiával és hűséges szavazótáborral rendelkezik, ezért korai lenne a megszűnéséről beszélni.

A lap diagnózisa inkább szerkezeti válságot ír le: vezetők távoznak, az üzenetfegyelem fellazul, az újrakezdésről szóló ötletek nyilvánosságra kerülnek, és egyre több politikusnak kell saját személyes jövőjét rendeznie.

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