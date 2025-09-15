Minden sikeres Azahriah mögött egy DESH áll?

A mindössze 22 éves Baukó Attila, művésznevén Azahriah éppen most ír történelmet a magyar zeneiparban: május 24–26. között három egymást követő napon ad telt házas koncertet a Puskás Arénában. A fiatal énekes az elmúlt négy évben elérte, hogy valamilyen úton-módon itthon mindenki ismerje a nevét. Népszerűsége akkorára nőtt, hogy Orbán Viktor annak ellenére tett róla többször említést jópofizó hangnemben, hogy az újpalotai előadó nyíltan nem rajong a jelenlegi kormányért. Az Azahriah-jelenséget Majkától kezdve Geszti Péteren át Puzsér Róbertig sokan próbálták megfejteni. Egy fontos személy, Molnár Attila, azaz DESH szerepéről azonban eddig méltatlanul kevés szó esett.