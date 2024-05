Minden sikeres Azahriah mögött egy DESH áll?

Forgács Milán;

2024-05-25

A mindössze 22 éves Baukó Attila, művésznevén Azahriah éppen most ír történelmet a magyar zeneiparban: május 24–26. között három egymást követő napon ad telt házas koncertet a Puskás Arénában. A fiatal énekes az elmúlt négy évben elérte, hogy valamilyen úton-módon itthon mindenki ismerje a nevét. Népszerűsége akkorára nőtt, hogy Orbán Viktor annak ellenére tett róla többször említést jópofizó hangnemben, hogy az újpalotai előadó nyíltan nem rajong a jelenlegi kormányért. Az Azahriah-jelenséget Majkától kezdve Geszti Péteren át Puzsér Róbertig sokan próbálták megfejteni. Egy fontos személy, Molnár Attila, azaz DESH szerepéről azonban eddig méltatlanul kevés szó esett.

Két évvel ezelőtt a mezőtúri East Fest zenei fesztiválon töltöttem el egy pénteki napot. A nagyszínpad műsorát akkor még késő délután Azahriah nyitotta meg. Koncertje előtt kisebb tömeg gyűlt össze, én azonban inkább ingázó üzemmódban voltam, mert az egyik kisebb színpadon vele párhuzamosan az old-school stílust képviselő rapper, Funktasztikus adott elő. Egy évvel később már mozdulni sem tudtam a Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN) területén, ahol szintén egy pénteki napon Azahriah miatt bőven sötétedés előtt lett telt ház. Újabb esztendő telt el, a ma is még csak 22 éves Baukó Attila éppen most tartja tripla koncerthétvégéjét a Puskás Arénában, összesen 150 ezer néző előtt.

Ide jutott el az újpalotai előadó, akinek sikerét ma már az is szeretné megfejteni, aki korábban észrevenni sem akarta. A legtöbben természetesen a zenéjén elmélkednek, bár egyesek szerint a 2022-es szolnoki palacsintafesztivál után kirobbant szexbotránya dobott hatalmasat az ismertségén (aligha csak ez). Az Azahriah brand ma már önmagában is borzasztóan erős, ehhez nem fér kétség. Molnár Attiláról, művésznevén DESH-ről azonban eddig szinte szó sem esett, pedig a 26 éves előadó közreműködőként folyamatosan ott volt Azahriah mellett, a nagy sikerben pedig elvehetetlen érdemei vannak.

Az Azi–Deshi flow

Azahriah 2020-ban, a DESH-sel közösen írt, RÉT című számával robbantotta fel az internetet. Szűk egy év múlva együtt kiadták a Mind1 című dalt, amely szintén óriási sláger lett, ezzel rögtön romba döntötték az egyik legnagyobb félelmet/kritikát, miszerint a RÉT egyszeri villanás volt. Eközben DESH is elkezdte bontogatni a szárnyait, és megcsinálta a Kukásautó című zenéjét arról, hogy miközben az ismerősi köre folyamatosan egyről a kettőre lépett, addig ő „egy helyben állt és fázott a kukásautón” (miután eltanácsolták a középiskolából, kukásként dolgozott, ezt énekelte meg a dalban, hogy többé ne kelljen szégyenkeznie emiatt – a szerk.). A videóklipet ma már közel 40 millióan látták a YouTube-on, DESH pedig önazonosságával és szerénységével nemcsak ismertté, hanem rendkívül közkedveltté is vált a fiatalok körében.

A páros aztán 2022-ben felvette az A ló túloldalán című albumot, ami a számok alapján az eddigi legsikeresebb Azahriah–DESH-projekt volt. Itt született meg a rajongók körében híressé vált „Azi–Deshi flow” szállóige. Az éneklősebb számok mellett megjelent a könnyedebb, poposabb vonal, ami Deshnek kifejezetten jól állt. Olyannyira bejött a váltás, hogy az előadó ezt követően maradt is ezen a pályán, míg Azahriah a jóval vokálisabb stílust preferálja. Tavaly ugyan a „tripq” kislemezt még közösen készítették el, Azahriah memento című albumáról már hiányzott DESH, az idei „skatulya I” pedig szintén szólóprojektje volt. DESH tavalyi Carpe Diem albumán két szám erejéig ott volt Azahriah, ám Molnár ezt a lemezt már Young Flyjal (Schüller Álmos) készítette el. „Azi és Deshi” ma már inkább külön utakon építik a brandjüket, önállóan is sikeresen.

A két srác amellett, hogy zeneileg tökéletesen kiegészítik egymást, személyiségüket tekintve is nagyon érdekes kombinációt alkotnak.

Amíg Azahriah az introvertált, a hatalommal időnként szembeszálló, meg nem értett művész benyomását kelti, addig DESH egyszerűen csak élvezi az életet.

Nem akar többnek látszani, nem akarja megfejteni a világot, csupán hálás és boldog amiatt, hogy idáig jutott, ahol van. Molnár őszintesége üdítő a közéletben, az elmúlt években felszedett súlyfeleslegéről szűkszavúan ennyit mondott: „hát behíztam, tesó”. Ezzel a három szóval kapásból többet tett a body positivity üzenetért (a média által sulykolt szépségideálokkal szemben a testünkkel egy egészségesebb, reálisabb viszony kialakítását szorgalmazó mozgalom – a szerk.), mint azok az influenszerek, akik ezt úgy próbálják közvetíteni, hogy közben egy dekagramm plusz nincs rajtuk, és szigorú diétával őrzik hibátlan alakjukat.

Sportújságíróként a párost a magyar labdarúgó-válogatottban Szoboszlai Dominik és Sallai Roland kettőséhez tudnám hasonlítani. Előbbi híresebb és sikeresebb, a Liverpool játékosaként stadionokat tud megtölteni szerte a nagyvilágban. Azonban a válogatottban ott van mellette Sallai, akivel nagyszerű dinamikát alkotnak a támadóharmadban, a Freiburg szélsője pedig nem egy alkalommal átvette a stafétabotot, és ő volt az, aki eldöntött egy-egy mérkőzést. Alapvetően Szoboszlai a vezér, és ő az, aki inkább húzza Sallait? Igen. Ettől függetlenül nagy pluszt ad Szoboszlainak Sallai? Igen.

Valahogy így lehetne Azahriah és DESH kapcsolatát is jellemezni. Előbbi önmagában is elviszi a show-t, ha kell, de emberibb és szerethetőbb, ha ott van mellette Molnár, ez tökéletesen látszik a közös fellépéseiken is. Amint megjelenik DESH, új fejezet nyílik a koncerten, ez pedig nagyon jót tesz a produkciónak. Az ő lazább, a YouTube „Felkapott videók” kategóriájára hajazó zenei stílusa, valamint Baukó unikális hangja és flow-ja jól egészítik ki egymást. A nézők pedig nem két, kereskedelmi televíziózás által kinevelt előadót látnak, hanem két fiatal zenészt, akik egy őszinte barátságból kiindulva, pusztán az alkotásban örömüket lelve töltötték meg az Akváriumtól kezdve a Budapest Parkon át a Puskás Arénáig az egyre nagyobb koncerthelyszíneket.

A Pál utcai alapkő

DESH jelenléte mellett az eddigi elemzésekből még egy fontos dolog hiányzott, illetve csak elvétve jelent meg, az pedig a 22 éves Baukó múltja. Azahriah már jóval a 2020-as RÉT előtt is benne volt a show-bizniszben, ám ekkor a legtöbb mostani rajongójánál még radaron kívül mozgott.Az újpalotai srác trendérzékenysége már tizenévesen jelentkezett, amikor 2014-ben elindította a Paul Street (Pál utca) névre hallgató YouTube-csatornáját. A nagy sikert a különböző, többségében hátborzongató történeteket elmesélő videói aratták, de volt egy több mint 40 perces anyaga, amiben felidézte, hogy miért rúgták ki a középiskolájából. Ezt már több mint 1,8 millióan látták, de a többi tartalmával is simán összehozott több százezres megtekintéseket. Jelenleg 513 ezer feliratkozója van, a fiatalabb, Z generációnak tehát már nem igazán kellett bemutatni Azahriaht.

A hájp másik része a meglepő karrierváltás: az emberek túlnyomó része kitüntetett figyelemmel kíséri, ha valamelyik ismert ember teljesen új műfajban próbálja ki magát.

Elég csak a tavaly óriási nézettséget hozó RTL-es műsorra, a Sztárboxra gondolni. A sportág korábban nem volt tömegesen népszerű a magyarok körében, Istenes Bence műsorvezető és Rácz Jenő séf bunyójáról mégis a fél ország beszélt.Azahriah jól látta meg, hogy külföldön a youtuberek énekesi szárnybontogatásai nagy számokat hoznak. A brit KSI (Olajide Olatunji) 2015-ben kiadta a Lamborghini című zenéjét, amit hamar nagyon felkaptak az emberek (eddig 127 millió megtekintése volt). 2020-ban Dissmulation című albuma már a brit slágerlisták második helyén debütált, és olyan ismert előadók működtek közre zenéiben, mint Offset, Trippie Redd vagy a június elején a Budapest Parkba látogató Yungblud.

Magyarországon is voltak olyan internetes tartalomgyártók, akik a zene világában próbáltak új fejezetet nyitni. A vlogokat és reakcióvideókat készítő Unfield (Csenki Patrik) a rap irányába ment el, hasonlóan tett a FIFA-val játszó Dazis is. Még az elmúlt évben a mémmé vált „fehér csokis shaken espressó” videójával a TikTokot letaroló Forstner Csenge is érzett magában énekesi vénákat.

Miért van az, hogy Azahriah mellett az imént említett emberek lemorzsolódtak a zenében, amíg a 22 éves előadó letarolja az ipart? A válasz nagyon egyszerű, és

ez teszi teljessé az „Azahriah-varázslatot”: ugyan mindenkinek egyéni ízlése, hogy mit tart jó zenének, Azahriah esetében az viszont mindenképp elmondható, hogy különleges és igényes, amit készít.

Unfield, Dazis és Forster Csenge ugyan megkapták a kitüntetett figyelmet az első szárnybontogatásaiknál, de ezek a produktumok finoman szólva közepesek lettek, Forstner például hamar le is törölte a nótáját a You­tube-ról. Azahriah esetében a fiatalok azonban csak még inkább kíváncsiak lettek rá. Hol rejtegette vajon ezt eddig előlünk? Egyszeri csoda volt? Tud magyarul is jó zenét csinálni? (A legelején többnyire angolul írt dalokat.) Tud más műfajban is alkotni? – kérdezgették a neten.

Azahriahnak eddig mindenre volt válasza, és folyton húzott valami olyat, amire az emberek felkapták a fejüket. Tüntetésen szólalt fel, gameplay videót csinált puszta szórakozásból, Friderikusz Sándor podcastjében szerepelt immár kétszer is, nemrég kollaborált a Tisza cipővel, jelenleg pedig három egymást követő napon tölti meg a Puskás Arénát. Alkotásainak hangzásvilága egyedi, a magyar nyelvet remekül keveri az angollal. Nem fél váltani, az érzelmes RÉT és a Mind1 után a Pullup és a Habibi jóval trapesebb, könnyedebb stílus. Legutolsó albumát, a skatulya I-et pedig egy zúzós, metálos szám, a tartarosz zárja. Paul Street elvégezte a munka sziszifuszi részét (komoly követőbázist épített ki), Azahriah jó barátja és alkotótársa, DESH segítségével pedig mesterhármasig jutott a Puskás Arénában.