Azahriah és DESH tavaly kirobbanthatatlan volt a magyarországi zenei toplisták éléről

NMHH;Azahriah;DESH;

2025-09-15 14:19:00 CEST

Csupán öt külföldi előadó fért fel a magyarok húszas Spotify-toplistájára, míg a YouTube-on egyetlen világsztár sem került be az ország legkedveltebb énekesei közé.

Csupán öt külföldi előadó fért fel a magyarok húszas Spotify-toplistájára, míg a YouTube-on egyetlen világsztár sem került be az ország legkedveltebb énekesei közé. Egyebek mellett erre mutat rá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) zenehallgatási szokásainkat elemző friss kutatása, amely a YouTube és a Spotify 2024-es slágerlistáit vette górcső alá - tájékoztatta az NMHH hétfőn az MTI-t. Mint írták, a tanulmányból az is kitűnik, hogy az online térben népszerű előadók dalai egyre többször tűnnek fel a hazai rádiók kínálatában.

A közlés szerint tavaly is saját előadóit hallgatta legszívesebben a magyar internetes közönség: Azahriah és DESH kirobbanthatatlan maradt a 2024-es zenei toplisták éléről, a magyarországi művészek így például itthon a Spotify világranglistáját vezető amerikai előadókat, Billie Eilisht és Sabrina Carpentert is maguk mögé tudták utasítani.

„A zenei platform felhasználói világszerte az utóbbi énekesnő slágereit streamingelték a legtöbb, csaknem 6 milliárd alkalommal. Ugyanitt a legnépszerűbb világsláger Billie Eilish Birds of a Feather című dala volt, csaknem 1,8 milliárd lejátszással – bár Sabrina Carpenter Espresso című slágere ettől csupán 650 ezer streamingeléssel maradt le” - írták, hozzátéve: a YouTube világranglistáján eközben globális szinten ROSÉ és Bruno Mars APT című dala volt a legnépszerűbb dal, közel 1,4 milliárd lejátszással.

Az NMHH rámutatott, a Kárpát-medencére tekintve mindeközben az látható, hogy mindeközben a magyarok körében már nem annyira népszerűek a külföldi előadók, mint korábban.

A legnépszerűbb énekes ezúttal is Azahriah volt, több mint 50 millió lejátszással ő lett a Spotify magyarországi közönségének favoritja, de emellett három formációval is bekerült a top 20-ba

- jelezték.

A listavezető énekes DESH-sel és Young Fly-jal közösen előadott PANNONIA című dala 2024-ben mind a Spotify-on, mind a YouTube-on az ország leghallgatottabb slágere volt – a szerzeményt a magyarországi felhasználók a két platformon összesen több mint 35 millió alkalommal játszották le - közölték, megjegyezve, a YouTube-on eközben DESH szólóban összesen 305 millió, Azahriah pedig 277 millió megtekintést ért el

Beszámoltak arról is, hogy a külföldi előadók közül

a Spotify magyarországi közönségkedvence Billie Eilish volt. Az amerikai énekesnő dalait a magyarországi felhasználók több mint 11 és fél milliószor játszották le, míg a YouTube itthoni közönsége a nem magyar előadók közül Eminem dalait hallgatta meg a legtöbbször, mintegy 38 és fél millió alkalommal.

Az ország kedvenc külföldi slágere a Spotify-on Artemas I like the way you kiss me című dala volt több mint 7 millió lejátszással, míg a YouTube-on csaknem 16 és fél millió megtekintéssel a Disturbed együttes The Sound of Silence című szerzeménye lett a listavezető külföldi sláger - fejtették ki.

Az NMHH tanulmánya rámutat, hogy az online térben népszerű előadók egyre többször jelennek meg a rádiók kínálatában is, de egyes művészek továbbra is jóval kevesebbszer szerepelnek a rádiók repertoárjában, mint amennyiszer azt az online platformok felhasználói elvárnák. A rádiós top 20-ba például az internetes platformok népszerű előadói közül mindössze a Follow The Flow együttes került be, míg az online összesen 61 milliószor streamelt Azahriah „csupán” 16 ezer alkalommal volt hallható a 144 adón a teljes év során – ezzel a rádiós toplista 24. helyét elfoglalva - hívták fel a figyelmet. Hozzátették, a rádiók megpróbálják ugyan követni a zenei ízlések változását, és törekszenek a népszerű slágerek műsorra tűzésére, az obszcén dalszövegek vagy a saját célközönségük eltérő ízlése miatt azonban gyakran előfordulhat, hogy egyes zeneműveket nem tesznek közzé, bármennyire is kedveltek azok egyébként online.

A médiahatóság jelezte, hogy a világ és a magyarok 2024-es Spotify- és YouTube toplistái, valamint a médiahatóság teljes tanulmánya már elérhető az NMHH honlapján.