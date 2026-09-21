Nézze meg az orosz deszantosok kihallgatásán készült videókat!

Ukrajnában közzétették a hadsereg által elfogott orosz deszantosok kihallgatásáról készült videofelvételeket, amelyekből kiderül, úgy tudták, hogy gyakorlatra vezénylik őket a határ menti térségbe, és sejtelmük sem volt arról, hogy eközben századuk átlépte az orosz-ukrán határt. Egyikük viszont kizártnak tartotta, hogy egy egész század "eltévedt" volna.