Az ukrán erők területeket szereznek vissza a donyecki régió egy olyan térségében, amelynek elfoglalásáért Oroszország évek óta harcol. A „Vivaldi” hadművelet nemrég kezdődött, de egyes értékelések szerint máris „Ukrajna egyik legfontosabb győzelme 2026-ban”.
Ukrajnában közzétették a hadsereg által elfogott orosz deszantosok kihallgatásáról készült videofelvételeket, amelyekből kiderül, úgy tudták, hogy gyakorlatra vezénylik őket a határ menti térségbe, és sejtelmük sem volt arról, hogy eközben századuk átlépte az orosz-ukrán határt. Egyikük viszont kizártnak tartotta, hogy egy egész század "eltévedt" volna.
A Moszkva-barát szakadárok tüzérsége ukrán deszantos katonákra nyitott tüzet, miután ledobták őket Luhanszk megyében. Felmerül a gyanú, hogy a lázadók előre tudhatták, hol és mikor érnek földet ez ejtőernyősök, vagyis elárulták őket - jelentette vasárnapra virradóra az UNIAN ukrán hírügynökség.