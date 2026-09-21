Ukrajna területeket foglal vissza, „Vivaldi” műveletük az egyik legfőbb siker az idén

Oroszország;kudarc;Ukrajna;deszantosok;drónok;szárazföldi offenzíva;Donbász;katonai veszteségek;erőviszonyok;visszafoglalás;orosz-ukrán háború;

2026-09-21 21:48:00 CEST

Az ukrán erők területeket szereznek vissza a donyecki régió egy olyan térségében, amelynek elfoglalásáért Oroszország évek óta harcol. A „Vivaldi” hadművelet nemrég kezdődött, de egyes értékelések szerint máris „Ukrajna egyik legfontosabb győzelme 2026-ban”.

Az ukrán Harmadik Hadtest vasárnapi közlése szerint erőik felszabadították a Donyecki terület északi részén lévő Sandriholove és Derilove településeket, valamint teljes ellenőrzésük alá vonták Drobisevét a folyamatban lévő „Vivaldi” offenzíva részeként – foglalta össze a fejleményeket az Euromaidan Press ukrán hírportál.

Az orosz hadsereg ezzel elvesztette azt a Limantól északra elterülő „hídfőállást”, ahonnan Moszkva reményei szerint sikerrel indíthattak volna támadást a Donbász erődvárosainak – Szlovjanszk, Kramatorszk és Druzskivka – övezete ellen, hogy e három város ostroma után elfoglalják a kelet-ukrajnai megye még ukrán kézen lévő mintegy ötödét.

Oroszországnak évek óta ez az egyik fő katonai célkitűzése. Vlagyimir Putyin orosz elnöknek pedig Donyeck megye teljes átadása az egyik fő feltétele a tűzszüneti tárgyalásokon.

A szóban forgó észak-donyecki területek visszaszerzésével és az orosz logisztika megzavarásával azonban Ukrajna átvette a harctéri kezdeményezést.

Andrij Bileckij dandártábornok, a 3. hadtest parancsnoka egy vasárnap reggeli Telegram-bejegyzésben megerősítette, hogy a „Vivaldi” támadó hadművelet 1. és 2. „évszakában” a Harmadik Hadtest és a hozzájuk csatolt egységek 125 km² területet vontak újra ukrán ellenőrzés alá, amelyből 50 km² eddig Oroszország által megszállt terület volt.

Az Orosz Föderáció eddigi embervesztesége meghaladja a 3000 főt, ebből 800 ellenséges katonát a második szakaszban semmisítettek meg.

A hadtest továbbra is három orosz hadsereg – a 20., a 25. és az 1. páncéloshadsereg – támadópotenciálját gyengíti egyszerre – írta Bileckij.

Közlése szerint nehézbombázókat is bevetettek kamikaze földi robotok célba juttatására.

„A Harmadik Hadtest világelsőként alkalmazta a robotizált szárazföldi berendezések (NRK) deszantját. Nehézbombázóink több mint 10 kilométerre az ellenséges vonalak mögé juttatják az NRK kamikazékat,

hogy megzavarják az orosz taktikai hátországot és elősegítsék az összfegyvernemi műveletek végrehajtását” – közölte az ukrán dandártábornok.

„Tüzérségi és pilóta nélküli rendszerek csapást mértek az ellenséges parancsnoki állásokra, kommunikációs csomópontokra, logisztikai állomásokra, átkelőhelyekre és tartalékokra. A légvédelem és az elektronikus hadviselés védőkupolát hozott létre a harctér felett. A megvakított ellenség így nem tudta felfedni a hadművelet tervét” – áll a Telegram-bejegyzésben, amelyben a dandártábornok felsorolja az oldalukon harcoló tucatnyi ukrán katonai alakulatot.

Az ukrajnai háború fejleményeit nyomon követő amerikai Hadtudományi Intézet (ISW) legfrissebb összefoglalója szerint „a Vivaldi hadművelettel az ukrán erők bebizonyították, hogy képesek – legalábbis korlátozott mértékben – kitörni az állóháborúból, és taktikai szinten újra alkalmazni a gépesített manőverezés egyes elemeit; ezt a folyamatot vélhetően részben az UGV-k (a szárazföldi drónok) alkalmazása is segítette”.

Az offenzívával kapcsolatos információk továbbra is korlátozottak, amit az ukrán dandártábornok azzal indokolt, hogy erőik ügyelnek a hadműveleti biztonságra csapatmozgásaik során.

„Vivaldi zenéje folytatódik. Hamarosan jönnek az újabb hírek” – zárta bejelentkezését Andrij Bileckij.

Ez Ukrajna egyik legfontosabb győzelme 2026-ban

A négy hónapja tartó „Vivaldi” ellentámadás sikereiről elsőként Clément Molin nyílt forrásokból dolgozó francia elemző számolt be két hete.

„Ez Ukrajna egyik legfontosabb győzelme 2026-ban, amely késleltetni fogja az észak-donbászi offenzívát”

– írta szeptember 8-ai X-bejegyzésében.

Molin ugyanakkor óva intett azoktól az állításoktól, amelyek szerint az ukrán erők egy jelentős orosz haderőcsoportot kerítettek volna be. Hangsúlyozta viszont, hogy az ukrán előrenyomulás nyomást gyakorolt ​​az orosz állásokra és utánpótlási útvonalakra.

Az orosz erők romló helyzetét még a háborúpárti Z-csatornák bloggerei is elismerték, mindenekelőtt a feletteseknek küldött jelentések szisztematikus hazugságainak tulajdonítva a kudarcot.