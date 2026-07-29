Jelenjen meg a szeretet a filmben

Kis Hajni filmrendező Szép alak című kisfilmjét jelölték a diák-Oscar-díjra. A mintegy húszperces mű egy gimnáziumi takarítónőről szól, aki az iskola legszebb, végzős diáklányába szeret bele. Az Amerikai Filmintézet elismerésére a magyar munkát 1746 film közül válogatták be a hét jelölt közé, ha díjat kapott volna, megnyílt volna az út az Oscar-jelölés felé is. A huszonhat éves rendezővel a hirtelen jött sikerről, a mozizás hatalmáról beszélgettünk, nem sokkal azt követően, hogy filmjét sikerrel vetítették a Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon.