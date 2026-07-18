A radikális pártok ellen lépett fel a francia nemzeti tizenegy több sztárja. A populisták és az együttes közötti feszültség több évtizedes múltra tekint vissza.
Hatalmas kiábrándulást okozott a francia válogatott számára a vereség a hazai rendezésű Európa-bajnokságon Portugáliával szemben. Didier Deschamps szövetségi kapitány szerint ugyanakkor nincs mit a játékosai szemére hánynia.
Véget értek a negyeddöntők, és kialakult a legjobb négy mezőnye, ahol a házigazda Brazíliára Németország vár, míg a másikágon Argentína Hollandiával csap össze a fináléba kerülésért.
A svájci Xherdan Shaqiri lett a második játékos, aki triplázni tudott: a Bayern támadója szinte egymaga verte a hondurasiakat. A franciák most nem gáláztak, de az Ecuador elleni 0-0 így is elsőséget ért Didier Deschamps számára az F csoportban.
Noha sosem rájuk gondoltak a világbajnokság rajtja előtt, mint meglepetéscsapatra, ám Costa Rica az uruguayiak felett aratott győzelemmel kétségkívül a figyelem középpontjába került. Olyannyira, hogyha ma nyernek az első fordulóban szintén három pontot szerző olaszok ellen, már nyolcaddöntősnek mondhatják magukat. Az E csoport rangadóján mind Svájc, mind pedig Franciaország győzelemre tör, míg az Ecuador-Honduras találkozó a túlélésről fog szólni elsősorban.
Noha Franciaország szinte megalázta Párizsban Norvégia csapatát (4-0) felkészülési mérkőzésen, a gall gárda kapitánya, Didier Deschamps szerint nincs sanszuk az aranyéremre.
A magyar idő szerint éjfélkor kezdődött Uruguay-Jordánia mérkőzéssel lezárult a 2014-es labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozata. Bravúros fordítással harcolták ki a szereplés jogát a franciák; a portugálokat Cristiano Ronaldo egymaga viszi Dél-Amerikába: triplázni tudott Svédországban, ahol Zlatan Ibrahimovic kétszer volt eredményes, de ez is kevés volt.Szomorúsága közepette jelezte: azt a vb-t nem nézi, amelyiken nem lép pályára. Csoportsorsolás december 6-án.
Ma este Afrikában és Európában véget ér a jövő évi labdarúgó-világbajnokság selejtező-sorozata.