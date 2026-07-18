Shaqiri triplája sokat ért

A svájci Xherdan Shaqiri lett a második játékos, aki triplázni tudott: a Bayern támadója szinte egymaga verte a hondurasiakat. A franciák most nem gáláztak, de az Ecuador elleni 0-0 így is elsőséget ért Didier Deschamps számára az F csoportban.