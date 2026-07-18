Kit vonz a bronz?

Anglia;világbajnokság;Franciaország;Didier Deschamps;

2026-07-18 10:42:00 CEST

Amerikai futball

Vannak, akik úgy vélik: a világbajnokság bronzmérkőzése teljességgel abszurd, maga a hiábavalóság. Thomas Tuchel, az angolok német szakvezetője azt mondta, egyetlen angol és francia futballista sem akar játszani ezen a mérkőzésen. A Le Figaro című francia lap pedig előrevetítette: „Néhány hónap múlva már senki sem tudja, hogy Anglia vagy Franciaország kapta-e a vigaszdíjat.”

Ám Didier Deschamps-nak mindenképpen jelentős a találkozó, mert a kékek szövetségi kapitánya a 185. mérkőzésén elbúcsúzik a válogatott szakvezetői posztjától. Ennek megfelelően, amíg a játékosok kimenőt kaptak Miamiban, addig az edző a szállodában maradt stábjával, hogy kidolgozza a meccstervet.

A franciákat óriási csalódás érte. Az egész ország biztosra vette az aranyérem elnyerését, ám a csapat amerikai álma véget ért, és a Le Monde így írt a bronzmeccsről: „Kegyetlen és váratlan befejezése ez a tornának Deschamps és csapata számára.”

A kiábrándulást tükrözték a L’Équipe osztályzatai (1-től 10-ig) a spanyoloktól elszenvedett 0-2 után: Maignan 4 – Koundé 5, Upamecano 5, Lacroix 4, Digne 2 – Tchouameni 3, Rabiot 5 – Dembelé 2, Olise 2, Barcola 4 – Mbappé 3.

Az angolok megbocsátóbbak. Bár a Daily Mail „neandervölgyi futballnak” nevezte a brit csapat argentinok elleni játékát, az Independent hét 6-ost, három 7-est és egy 8-ast adott a kezdő tizenegy tagjainak. A harag Tuchelre zúdult, mert az a konklúzió, hogy amikor Angliának a legnagyobb esélye lett volna a döntőbe jutásra 1966 óta, a német tréner elszúrta. (Vannak, akik nem az sz betűt használnák az igekötő után.)

Szerintem nem egyedül Tuchelen múlt, ő már csak tovább lökte a csapatot a lejtőn.

Kérdés, magyar idő szerint szombat este tizenegykor kiket küld pályára. A hírek szerint Jude Bellinghamet és Harry Kane-t játszatja, de ezzel várjunk egy ütemet. Az viszont készpénznek vehetjük, hogy a gólkirályi címre és az örök góllista vezetésére aspiráló Kylian Mbappét Deschamps beveti, és alighanem benn tartja a csapatban Michael Olisét is, mert a passzművész társaságában Mbappé amúgy is különleges hatékonysága megnő.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség számára nincs dilemma, Gianni Infantino már a maratoni vb 103. és a 104. mérkőzése előtt kijelentette: „Ez a legnagyobb társadalmi és kulturális esemény, amelyet az emberiség valaha látott.” Nem mondott sokat, mert a labdarúgó-vb évtizedek óta a legek legje, most létszámilag kiterjedt, de globális hatásfokát már nem volt hová emelnie. Tizenhat, huszonnégy vagy harminckét csapattal sem akadt konkurense, hatvannéggyel sem lesz.

Az elnök a FIFÁ-t „az emberiség hivatalos boldogságszolgáltatójának” nevezte. Ez részben silány öntömjénezés, részben teljes félreértés.

Mert a glóbusz a legkevésbé sem a FIFA-ért bomlik. Hanem a futballért.