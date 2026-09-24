Párbeszéd: Szijjártót kell visszahívni

A Párbeszéd szerint Szijjártó Péternek azonnal le kell mondania a holland diplomáciai kapcsolatok példa nélküli felrúgásáért! Az Orbán-kormány a magyar nagykövet visszahívásával ismét csak azt bizonyítja, hogy Magyarországra Putyin alattvalójaként tekint, nem pedig mint az Európai Unió tagjára. Szijjártó távozzon, mielőtt hadat üzen a teljes Uniónak! - írja közleményében Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke és Karácsony Gergely, a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje.