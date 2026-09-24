Magyar Péter meghívta XIV. Leót, a változásokról, kereszténységről és a mesterséges intelligenciáról is szót váltott a pápával

Magyarország;Vatikán;Szentszék;diplomáciai kapcsolat;audiencia;Hungary Helps;Magyar Péter;XIV. Leó pápa;

2026-09-24 14:13:00 CEST

A miniszterelnök meghívta Magyarországra a katolikus egyházfőt. A vatikáni látogatáson a szentszéki diplomatákkal folytatott tárgyaláson téma volt a csádi és szíriai közpénzórásról hírhedté vált Hungary Helps program folytatása, immár korrupció nélkül.

Nyíltnak és barátinak értékelte a XIV. Leó pápával folytatott beszélgetését Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön a Vatikánvárosban újságíróknak nyilatkozva, miután magánaudiencián fogadta a katolikus egyházfő. A miniszterelnök magyarországi látogatásra hívta meg a Szentatyát. – A megbeszélésen szóba kerültek a magyarországi változások, a magyar és az európai emberek előtti kihívások, legyen szó a háborúról, vagy az energiaválságról. De hosszan beszélgettek a mesterséges intelligenciáról és az általa okozott kihívásokról, veszélyekről – mondta a kormányfő.

A helyszíni tájékoztatás szerint a magánaudiencián szó volt a magyar katolikus egyház helyzetéről, az egyház által biztosított szociális, oktatási és egyéb szolgáltatásokról, továbbá a keresztény magyar hagyományokról. A miniszterelnök közlése szerint a pápa nagyon sok mindent tudott a magyar, a közép-európai helyzetről, valamint a külhoni magyar kisebbségek helyzetéről. A kormányfő a Facebook-oldalán is beszámolt a Vatikánban, az Apostoli Palotában folytatott négyszemközti találkozóról, amelyet megtisztelőnek és felemelőnek nevezett.

Sokat beszéltünk Magyarországról, az Európa előtt álló kihívásokról, de még az egyre inkább megkerülhetetlenné váló mesterséges intelligenciát és a fiatalok elmagányosodását is érintettük. Elmeséltem a pápának az utóbbi években Magyarországon lezajlott eseményeket, és elmondtam neki, hogy miképpen lehet sikeres az a politika, ami őszinteségen, valódi emberi kapcsolatokon és munkán alapul. A tárgyalás végén pápai áldást kértem hazánkra, és meghívtam a Szentatyát egy magyarországi látogatásra. Egykori piarista diákként a mai nap felejthetetlen marad számomra – fűzte hozzá.

Magyar Péter, miután találkozott a pápával, plenáris tárgyaláson vett részt Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán Államtitkársága államközi kapcsolatokért felelős titkárával és Fabio Salerno magyar ügyekért is felelős szentszéki diplomatával. Terítéken volt a Hungary Helps program is, amelyről még augusztusban Velkey György, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára közölte, hogy új vezetői pályázatot hirdettek a csádi, szíriai misszióra elszórt százmilliók nyomát keresve. – Az új vezérigazgatónak a pincétől a padlásig mindent át kell világítania. A cél a lopás felszámolása és a rászoruló, szegénységtől természeti katasztrófáktól sújtott térségek támogatása – mondta akkor az államtitkár.

A miniszterelnök most azt közölte, hogy több tucat jelentkező van, zajlik a vezető kiválasztása. Jelezte, tájékoztatták a Vatikánt is, hogy Magyarország továbbra is fontosnak tartja az üldözött keresztények melletti kiállást. – Nyilván korrupciómentesen, tehát átvizsgáljuk a programokat, és ahol esetleg visszaélések voltak, ott eljárások lesznek. Folytatni fogjuk, csak kicsit jobban a fillérek mögé nézünk – tette hozzá Magyar Péter, aki a migráció elleni küzdelemben fontosnak nevezte, hogy a segítséget vigyük oda és ne a problémát hozzuk Európába.