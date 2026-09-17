Új fegyver a daganat elleni harcban

Az immunrendszer képes felismerni és elpusztítani a tumorsejteket – ezt használja ki az újfajta megközelítést képviselő immunonkológia - olvasható a Semmelweis Egyetem honlapján. A néhány éve zajló kutatások bizonyos betegségek esetén (melanóma, tüdőrák) kiemelkedő eredményeket hoztak, és jelenleg is zajlanak a más daganatokat (tüdő-, emlő-, vese- és prosztatarák) érintő ígéretes kutatások – számolt be dr. Dank Magdolna, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinikájának egyetemi docense.