Az Onkológiai Intézet vezetése reagált az állami és magánellátás kapcsolatát érintő ügyre, miközben az OKFŐ a Népszavával új adatokat közölt az intézet pluszjuttatásairól, az NNI pedig ettől különálló ügyben korábbi eszközbeszerzéseket vizsgál.
A professzor asszony a Semmelweis Egyetemről érkezik.
Az immunrendszer képes felismerni és elpusztítani a tumorsejteket – ezt használja ki az újfajta megközelítést képviselő immunonkológia - olvasható a Semmelweis Egyetem honlapján. A néhány éve zajló kutatások bizonyos betegségek esetén (melanóma, tüdőrák) kiemelkedő eredményeket hoztak, és jelenleg is zajlanak a más daganatokat (tüdő-, emlő-, vese- és prosztatarák) érintő ígéretes kutatások – számolt be dr. Dank Magdolna, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinikájának egyetemi docense.