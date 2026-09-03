Amikor egy vidéki teátrum, jelen esetben az egri, új művészeti koncepcióval, friss diplomás alkotói gárdával és a hagyományos formák felrázásának ígéretével lép a közönség elé, a helyi közösségben óhatatlanul feltámad a kíváncsiság, s vele együtt a gyanakvás is.
Vitákat váltott ki, hogy az új igazgató nagy arányú létszámleépítésekbe kezdett, s felborítja az eddigi működési struktúrát.
Ismét Blaskó Balázst választotta meg a Gárdonyi Géza Színház igazgatójának szerdai ülésén az egri közgyűlés - tájékoztatott a színház sajtóreferense.