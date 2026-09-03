Csupa fiatallal vág neki az első évadnak az egri színház új vezetése

társulati ülés;egri színház;

2026-09-03 18:08:00 CEST

Amikor egy vidéki teátrum, jelen esetben az egri, új művészeti koncepcióval, friss diplomás alkotói gárdával és a hagyományos formák felrázásának ígéretével lép a közönség elé, a helyi közösségben óhatatlanul feltámad a kíváncsiság, s vele együtt a gyanakvás is.

Az egri Gárdonyi Géza Színház új vezetősége – Szarvas József igazgató, Szabó Sebestyén László művészeti vezető és Kondákor Ajsa Panka tánctagozat-vezető – csütörtökön egy kötetlen sajtóbeszélgetés keretében vázolta fel, mire számíthat tőlük az egri közönség, amely, ha igazán izgalmas színházat akart, eddig jórészt Budapesten vagy Miskolcon találta meg azt. A cél tehát nem kisebb, mint meggyőzni az eddig a városból eljáró s az egri deszkáktól elszokott közönséget arról, hogy a helyi színház nem afféle szórakoztatóipari szolgáltatóház, hanem a XXI. század húsba vágó kérdéseinek és valódi vitáinak elsődleges terepe – mondták.

A találkozón elhangzottak alapján elképzeléseik szerint a színháznak egész nap nyitva tartó, a várossal, a megyével, a várral, a helyi iskolákkal és az egyetem művészeti karával szervesen együttműködő kultúraközvetítő intézménnyé kell válnia.

Ahogy az igazgató megfogalmazta: „a jó bornak is kell a cégér”, azaz az újfajta színházi nyelvet és megközelítést a helyi sajtó és a közvélemény-formálók kritikai gondolkodásával karöltve szeretnék eljuttatni a nézőkhöz. – A mostani évadban soha nem látott arányban szerződtek a színházhoz frissen végzett egyetemi hallgatók, ami országos viszonylatban is az élvonalba emeli az egri fiatalítást – emelte ki Szarvas József, hozzátéve: saját végzősei közül négyen is Egerben kezdenek. Kondákor Ajsa Panka azt hangsúlyozta, hogy a tánc- és mozgásszínház teljesen új szerepkört kap. A táncművészek kikerülnek a puszta statiszta- és háttérfunkcióból, önálló karakterekként, olykor akár prózai szerepekben is megszólaló előadókként jelennek meg. A tagozat nyitott tréningjein pedig a prózai színészek és az egyetemisták is elsajátíthatják a mozgásszínház eszköztárát.

– A fővárosi és a vidéki színház közötti éles határvonal mára elavult, egy vidéki teátrumnak ugyanannyi feladata van a műfaji sokszínűség és a társadalmi felelősségvállalás terén, mint egy pestinek. A színház nem kíván versenyre kelni a streamingszolgáltatókkal vagy a felszínes szórakoztatással, a cél a minket körülvevő társadalmi, emberi és nemzeti konfliktusok vállalása és színpadi ütköztetése – hangsúlyozta Szabó Sebestyén László művészeti vezető. Ő egyébként Egerben színészként is debütál szeptember elején, az ifj. Vidnyánszky Attila által rendezett Revizorban. Az új évadot nem saját bemutatóval, hanem a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház vendégjátékaival indítják, miközben az egri társulat már elkezdte az októberi bemutatóra tervezett Quo vadis és Az ötödik pecsét próbáit.

Az új szemlélet egyik kézzelfogható jele az intézmény vizuális arculatának átalakítása volt, amely máris megosztotta a helyi közvéleményt.

A kritikus hangok azonnal hagyománygyalázást emlegettek a megszokott szimbólumok lecserélése miatt, miközben az új logó Gárdonyi Géza híres titkosírásának G betűjéből formálódott. A grafikai döntés mögött tehát egyfajta újraértelmezett hagyománytisztelet és kultúrtörténeti tartalom húzódik meg – mondta a művészeti vezető.

Az egri Gárdonyi Géza Színház a 2026/2027-es évadban a már említett két saját darabon túl a Karácsonyi ének című zenés mesejátékot, Weöres Sándor A holdbéli csónakos című költői meséjét, a Jógyerekek képeskönyve horrorrevüt és a Siratóének táncelődást mutatja be, de itt debütál Máté Gábor rendezésében az Osztálytalálkozó, Rátóti Zoltán pedig Egerben viszi színpadra az Egy szerelem három éjszakája című zenés tragédiát.

A több cikluson át regnáló Blaskó Balázst váltó Szarvas József direktori színre lépése nem mellőzte a konfliktusokat.

Idén februárban – minként azt a Népszava is megírta – rendkívüli közgyűlésen tárgyalta az egri önkormányzat a Gárdonyi Géza Színház helyzetét, miután a helyi közéletben vitákat váltott ki a társulat egyes régi tagjainak lecserélése. Az új igazgató akkor kifejtette: a társulat legalább 60 százalékának az előírások szerint szakirányú felsőfokú végzettséggel kellene rendelkeznie, de alig néhány színésznek volt ilyen. A mostani találkozón egyébként az igazgató hangsúlyozta: néhány embernek mondtak csak fel, s akadtak, akik nyugdíjba vonultak, de a régi arcok közül sokakat újra üdvözölhetnek majd a színházba járók. A megfiatalított társulattól pedig azt reméli, hogy néhány év múlva ők jelentik majd azokat a „húzóneveket”, akik miatt egyre többen beülnek majd a közönség soraiba.