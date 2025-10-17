Végképp harapófogóba kerülhetnek a kis pártok

Nem életképes elgondolás, hogy a most 1-2 százalékra mért pártok önálló listával és koordináció nélkül induljanak a választáson. Ez biztos kudarc, miközben elszívhatnak szavazókat az ellenzéki erőktől – szoros helyzetben annyit, amennyin egy adott körzet megnyerése múlhat. A választásra jelentkező formációk gomba módra szaporodnak, az egyéni választókerületekben pedig megy a visszalépési „matek”. A gesztuspolitikába rövidesen a Nemzeti Választási Bizottság is beleszólhat, egy iránymutatással nehezítve az amúgy sem egyszerű képletet.