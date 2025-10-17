A Tisza Párt elnöke egyben azt üzente a miniszterelnöknek, hogy legyen bátor és álljon ki ellene egyéni képviselőjelöltként a Hegyvidéken.
A felvidéki és erdélyi magyar közéleti szereplők ugyan nem tartják lehetetlennek, hogy a Fidesz meglépi az eddig tagadott tervet, de azért érződik az óvatosságuk.
Arató Gergely parlamenti frakcióvezető-helyettes szerint Orbán Viktor újabb választási csalásra készül.
Nagy politikai kockázatokkal járna, ha az Orbán-kormány jelentősen növelné azoknak a parlamenti képviselőknek a számát, akik a kettős állampolgárok szavazataival szerezhetnek mandátumot – hívta fel a figyelmet László Róbert választási szakértő.
Nem életképes elgondolás, hogy a most 1-2 százalékra mért pártok önálló listával és koordináció nélkül induljanak a választáson. Ez biztos kudarc, miközben elszívhatnak szavazókat az ellenzéki erőktől – szoros helyzetben annyit, amennyin egy adott körzet megnyerése múlhat. A választásra jelentkező formációk gomba módra szaporodnak, az egyéni választókerületekben pedig megy a visszalépési „matek”. A gesztuspolitikába rövidesen a Nemzeti Választási Bizottság is beleszólhat, egy iránymutatással nehezítve az amúgy sem egyszerű képletet.
A Lehet Más a Politika (LMP) Miskolc mind a húsz egyéni választókerületében jelöltet állít és megkezdi az aláírásgyűjtést hétfőn - közölte Schiffer András, az LMP társelnöke csütörtökön Miskolcon.
Egyelőre nem tudni, hogy elkötelezettség-e vagy biznisz, de több tucat szervezet akar indulni a 2014-es választásokon - zömük eleve tisztában van vele, hogy a parlamenti képviselet esélytelen.