Magyar Péter szerint Varga Judit bölcsen visszautasította Orbán Viktor kéretlen udvarlását

A volt feleségem bölcsen visszautasította Orbán Viktor kéretlen udvarlását – reagált Magyar Péter a Facebook-oldalán arra, hogy csütörtök este egy győri fórumon Gulyás Gergely jelentette be Varga Juditról, hogy beszélt vele, és az egykori igazságügyi miniszter egyelőre nem kíván visszatérni a közéletbe. Pedig először, még a nyáron valóban Orbán Viktor dicsérte meg a kegyelmi botrányba múlt év elején belebukó fideszes politikust azzal, hogy szerinte benne miniszterelnöki képességek voltak, majd a kormánypártból egyre többen kapacitálták a visszatérésre, ki nem mondottan Magyar Péter revolverezésére.
– Most, hogy kiderült, hogy Európa leggazdagabb miniszterelnöke nem tud újra egy nő szoknyája mögé bújni, ideje lenne, hogy a leköszönő miniszterelnök összeszedje a Lázár János által emlegetett bátorságot és 30 év után elinduljon (ellenem) egyéni képviselőjelöltként a lakóhelye szerinti körzetben, a budai Hegyvidéken – szólította fel Varga Judit volt férje a kormányfőt.Gulyás Gergely: Varga Judit egyelőre nem kíván a közéletbe visszatérniLázár János semmilyen szinten nem várja vissza Varga Juditot a politikába, szerinte méltatlan a közbizalomra„Térjen vissza” – üzente Gulyás Gergely Varga Juditnak
A Tisza Párt elnöke személyesen is megszólította Orbán Viktort: „Elnök úr, nem kell cidrizni! Ha tényleg annyi mindent tettek a polgári, európai, családbarát Magyarországért, ahogy azt naponta belekiabálja a propagandába, akkor ez a körzet sima menet lesz Önnek…" – Nos? Bevállalja pacekba, egy az egyben, bátor utcai harcos jeligére? Vagy marad a bujkálás és a sunnyogás? – provokálta kérdésekkel a Fidesz elnökét Magyar Péter.