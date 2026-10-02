Egyenként néhány millió forintól a hatvanmilliós támogatásokig terjed az az összeg, amelyeket bizonyítottan fideszesekhez, helyi pártvezetőkhöz, volt vagy jelenlegi polgármesterekhez, önkormányzati képviselőkhöz kötődő cégek, szervezetek, egyesületek, alapítványok kaptak a parlamenti választás előtti pénzosztásból.
A fideszes politikus szerint egyesületei pártpolitikától függetlenül működnek, az egyik, hozzá köthető szervezet azonban korábban a saját Digitális Polgári Körét népszerűsítette.
A Pelso Sportegyesület csak tavaly alapították, de máris gigaberuházásban gondolkodnak. A háttérben Orbán Viktor veje tűnik fel.