Dőlt az NKA-pénz a Dunántúlon, négy megyében több mint 600 millió forint jutott fideszes szervezeteknek

Egyenként néhány millió forintól a hatvanmilliós támogatásokig terjed az az összeg, amelyeket bizonyítottan fideszesekhez, helyi pártvezetőkhöz, volt vagy jelenlegi polgármesterekhez, önkormányzati képviselőkhöz kötődő cégek, szervezetek, egyesületek, alapítványok kaptak a parlamenti választás előtti pénzosztásból.