Közel félmilliárd forint közpénzt kaptak Király Nórához köthető civil szervezetek két év alatt

Két év alatt több mint 455 millió forint állami támogatáshoz jutottak a Király Nórához köthető civil szervezetek – derül ki az RTL Híradó gyűjtéséből. A Fidesz bukott csepeli képviselőjelöltje azt állítja, hogy egyesületei pártpolitikától függetlenül működnek.
A híradó összesítése szerint a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak), a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesület és a Zöld Követ Egyesület is a fideszes politikushoz köthető, utóbbi korábban Király Nóra saját Digitális Polgári Körét népszerűsítette. Király Nóra egyesületei a Bethlen Gábor Alapkezelőtől, a Nemzeti Kulturális Alaptól és Rogán Antal korábbi minisztériumától is kaptak közpénzt – 14, 63, illetve 379 millió forintot. Ez összesen több mint 455 millió forintot jelent.
Noha a kampányban még ő maga is háborús üzenetekkel kampányolt, a 2026-os választási vereség után Király Nóra több alkalommal is nyíltan bírálta a Fidesz vezetését és Orbán Viktort. Szerinte a távozó kormányfőt évek óta „rossz emberek veszik körül”, akik elszigetelik őt a valóságtól. Ő volt az, aki lapunknak adott interjújában arról beszélt, hogy a miniszterelnöknek már a választás éjszakáján fel kellett volna ajánlania lemondását.Megszólalt a volt fideszes képviselőjelölt, szerinte Orbán Viktornak nem Dopeman podcastjében kellett volna kezdenie a megújulástNem fogott kezet a Fidesz egyik vezetője a pártot nyilvánosan bíráló képviselőjelölttel
Azt is állította, hogy a kampány alatt a Fidesz képviselőjelöltjei nem kaptak valódi képet a párt támogatottságáról. Király Nóra egyébként a napokban ismét bírálta saját pártját, miután szerinte új irányra van szükség a Fideszben, de élőkerült a luxizás is.Király Nóra: Orbán Viktor lemondásának már a választás estéjén meg kellett volna történnieNyugdíjazná a Fidesz korábbi képviselőjelöltje azokat, akik még mindig félelemmel akarják egyben tartani a jobboldalt