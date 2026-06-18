Közel félmilliárd forint közpénzt kaptak Király Nórához köthető civil szervezetek két év alatt

Fidesz;egyesületek;Király Nóra;

2026-06-18 08:00:00 CEST

A fideszes politikus szerint egyesületei pártpolitikától függetlenül működnek, az egyik, hozzá köthető szervezet azonban korábban a saját Digitális Polgári Körét népszerűsítette.

Két év alatt több mint 455 millió forint állami támogatáshoz jutottak a Király Nórához köthető civil szervezetek – derül ki az RTL Híradó gyűjtéséből. A Fidesz bukott csepeli képviselőjelöltje azt állítja, hogy egyesületei pártpolitikától függetlenül működnek.

A híradó összesítése szerint a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak), a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesület és a Zöld Követ Egyesület is a fideszes politikushoz köthető, utóbbi korábban Király Nóra saját Digitális Polgári Körét népszerűsítette. Király Nóra egyesületei a Bethlen Gábor Alapkezelőtől, a Nemzeti Kulturális Alaptól és Rogán Antal korábbi minisztériumától is kaptak közpénzt – 14, 63, illetve 379 millió forintot. Ez összesen több mint 455 millió forintot jelent.

Noha a kampányban még ő maga is háborús üzenetekkel kampányolt, a 2026-os választási vereség után Király Nóra több alkalommal is nyíltan bírálta a Fidesz vezetését és Orbán Viktort. Szerinte a távozó kormányfőt évek óta „rossz emberek veszik körül”, akik elszigetelik őt a valóságtól. Ő volt az, aki lapunknak adott interjújában arról beszélt, hogy a miniszterelnöknek már a választás éjszakáján fel kellett volna ajánlania lemondását.

Azt is állította, hogy a kampány alatt a Fidesz képviselőjelöltjei nem kaptak valódi képet a párt támogatottságáról. Király Nóra egyébként a napokban ismét bírálta saját pártját, miután szerinte új irányra van szükség a Fideszben, de élőkerült a luxizás is.