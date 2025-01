Jüankártyát bocsát ki a Bank of China Magyarországon

Kínai jüanban vezetett betéti kártyát bocsát ki a Bank of China a China UnionPay-jel együttműködve - jelentette be Tien Kuo-li, a Bank of China Ltd. elnöke sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten. Hozzátette: ez lesz az első kínai jüankártya Kelet-Közép-Európában. A kártya felgyorsítja a jüan (renminbi, RMB)nemzetközi terjedésének folyamatát, a pénznem jelenleg a világ 5. legfontosabb fizetőeszköze, és a 3. legfontosabb elszámolási eszköze. Közben stratégiai együttműködési megállapodást kötött a magyar kormány és a Bank of China.