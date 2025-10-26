Különös Ritz-rablás - A rendőrség szerint nem volt váratlan

Megírtuk: több millió euró értékű ékszert vitt el szerda este öt fegyveres a párizsi Ritz luxusszállóból, miután a rablók fejszével betörték a hotel kirakatait. Amitől "különösnek" minősíthető a rablás, az nem csak a "fejszés" megoldás, hanem az is, hogy annak ellenére, hogy ilyen "nagyvadra" mentek, mint a luxusszálló ékszerüzlete, meglehetősen hebehurgyák voltak: az egyik rabló kezéből menekülés közben kiesett egy szatyor benne néhány ékszerrel. Mindazonáltal a zsákmány nem csekély, 5.4 millió dollár.