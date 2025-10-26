Budapesten kapták el őket.
Legalább egyiküknél fegyver volt.
Egy éve még 5,7 millió forintra taksálták, végül 1,28 millióért vitték a vagyont, az aranyaktól, féldrágakövektől kezdve a kávéfőzőig, mindent.
A ceglédi rendőrök fél órán belül elfogták azt a 45 éves férfit, aki egy abonyi üzletből ékszereket tulajdonított el - írja a police.hu.
Megírtuk: több millió euró értékű ékszert vitt el szerda este öt fegyveres a párizsi Ritz luxusszállóból, miután a rablók fejszével betörték a hotel kirakatait. Amitől "különösnek" minősíthető a rablás, az nem csak a "fejszés" megoldás, hanem az is, hogy annak ellenére, hogy ilyen "nagyvadra" mentek, mint a luxusszálló ékszerüzlete, meglehetősen hebehurgyák voltak: az egyik rabló kezéből menekülés közben kiesett egy szatyor benne néhány ékszerrel. Mindazonáltal a zsákmány nem csekély, 5.4 millió dollár.
Gyémántbizniszbe vág bele Vajna Timi (31). Nem is akárhogyan, az ismert filmproducer, Andy Vajna felesége egy több százmilliós üzlet társtulajdonosa lesz. - írja Blikk.