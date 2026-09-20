Az ADF szerint számos jogi abszurdum kíséri a kutatóközpontok egyetemhez csatolását, sorsdöntő lehet, ha a bíróság megadja az azonnali jogvédelmet

Az egyetemek alapító okiratait a felsőoktatási törvény szerint nem lehet bármikor változtatgatni, ebben a félévben augusztus 1. a határideje. Ha a Fővárosi Törvényszék megadja az azonnali jogvédelmet, erre legközelebb a jövő év elején lesz lehetőség.