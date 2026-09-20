Példátlan ukrán dróntámadás érte Moszkvát vasárnap hajnalban, amit az orosz főváros polgármestere a parlamenti választások harmadik napjának megzavarására tett kísérletnek nevezett. Az ellenzék teljes felszámolása után nem kétséges a hatalom pártjának győzelme, a szavazással Putyin elnök célja az Ukrajna elleni háború támogatottságának felmutatása lehet.
Az egyetemek alapító okiratait a felsőoktatási törvény szerint nem lehet bármikor változtatgatni, ebben a félévben augusztus 1. a határideje. Ha a Fővárosi Törvényszék megadja az azonnali jogvédelmet, erre legközelebb a jövő év elején lesz lehetőség.
Jelenleg egyébként a négy régió egyike sincs teljes egészében orosz ellenőrzés alatt.
Jóváhagyta a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) három budai karának a gödöllői Szent István Egyetemhez csatolását Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere - erről a budai campus három dékánja számolt be, miután szerdán a tárca vezetőjével egyeztettek. A BCE szenátusa elutasította az intézmény szétdarabolását.