Hét év fegyház játék pisztolyért

Hét év, illetve hat év fegyházra ítélte fegyveresen elkövetett rablás miatt a Debreceni Törvényszék csütörtökön azt a két huszonéves fiatalt, aki tavaly szeptemberben játék pisztollyal rabolt ki egy élelmiszerboltot Vámospércsen.