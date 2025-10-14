Világszerte zuhan a vaj ára

vaj;élelmiszerbolt;Aldi;

A változások előbb-utóbb a nyerstej áraiban is tükröződhetnek.

Jelentősen csökken a vaj ára a hazai üzletekben, amit Lukács László, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökségi tagja nemzetközi piaci fejleményekkel magyaráz. Mint a Népszavának kifejtette, az elmúlt 1–1,5 évben a vaj ára olyan szintekre emelkedett, amelyekre még a magas infláció jellemezte 2022–2023-as időszakban sem volt példa, vagyis tartós változásról van szó.

A tonnánkénti nagykereskedelmi ár az európai üzletmenetben a 8000 euró körüli szintre kúszott fel, amely egyben történelmi rekordot is jelentett. Ugyanakkor az időszak a vajak egyfajta reneszánszával is együtt járt, azaz a fogyasztók kifejezetten keresni kezdték. A szakember szerint így túlfűtött csúcs jellemezte a kereskedelmet, ám mint minden ilyen helyzetben, a piac korrigálni kezdett, és ezt tapasztalhatjuk most – tette hozzá. Ma ott tartunk, hogy az egy évvel korábbi, említett árakhoz képest a vaj nagykereskedelmi ára tonnánként 6500 euró közelébe esett vissza – magyarázta. Ez tükröződik a kiskereskedelemben.

Az olaj és az állati eredetű zsiradékok szakmai híreit közlő oldal, az OFI Magazine rámutat, hogy az európai piacon tapasztalható ármérséklődés másik oka, hogy a kontinensen mostanra tetemes vajtöbblet állt elő. A friss jelentések szerint 2024 első félévéhez képest idén csaknem 57 ezer tonna. Ennek következménye az is, hogy az európai vaj ára az említett 6500–6700 euró közeli szintekre mérséklődött. Sőt, az év végi szállításokra szóló jegyzések már 6250 eurós értékeket mutatnak. Mindez ráadásul együtt jár – a vámháborúra visszavezethetően – az európai exportcsökkenéssel, és ezzel párhuzamosan a megnövekedő importnyomással is. Hasonló fejlemények jellemzik az Egyesült Államok piacát is, ahol szintén jelentős vajár-csökkenést lehet látni – írják.

Lukács László a fentiekhez hozzátette, hogy bár a vaj a tej egyik kisebb komponense, ám ha ilyen drága tudott lenni, most pedig markáns árcsökkenés tapasztalható, akkor ezek a változások előbb-utóbb a nyerstej áraiban is tükröződhetnek. Felvetésünkre, hogy ez mikor jelentkezhet, a szakember úgy vélekedett: hosszú távú szerződések élnek, ám ezeket idővel meg kell újítani. Így vélhetően a nyerstejárakban ez a változás 3–6 hónapon belül jelenhet meg – tette hozzá.