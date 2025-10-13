Elkapkodták Krasznahorkai László műveit a könyvesboltokból

könyvesbolt;népszerűség;könyvek;irodalmi Nobel-díj;Krasznahorkai László;Sátántangó;elfogyott;

2025-10-13 18:33:00 CEST

Az író elismerése utáni napokban a könyvesboltok polcain már nemigen találni tőle kötetet, de a webáruházakban is várni kell a rendelésekre.

Gyakorlatilag elfogytak a magyar könyvesboltok polcairól a Krasznahorkai-kötetek, online is csak néhány cím elérhető – írja a Telex kulturális rovata, a Karakter. Miután a múlt héten bejelentették, hogy idén Krasznahorkai László kapja az irodalmi Nobel-díjat, az olvasók megrohamozták a boltokat, már pénteken is alig maradt a szerzőtől kötet a polcokon.

Dávid Anna, a Krasznahorkait is kiadó Magvető Kiadó igazgatója a portálnak azt monda, hogy csütörtöktől hétfő reggelig majdnem annyi Krasznahorkai-könyv fogyott, mint összesen az első félévben. Megötszöröződött az e-könyv vásárlók száma is. Hétfő kora délután a Libri.hu-n csak azonnal letölthető e-könyv formátumban érhetők el a szerző művei, de a Líra.hu-n is várni kell a népszerűbb könyvekre, csak a Kegyelmi viszonyok, a Mindig Homérosznak és A Manhattan-terv tehető azonnal kosárba.

A Magvető igazgatója már a Nobel-díj bejelentése utáni napon elmondta az íróról és a díjról szóló élő műsorunkban, hogy utánnyomási tervvel készülnek, de mint minden kiadó, a Magvető is a karácsonyi könyveit nyomja, a nyomdák leterheltek, tele vannak megrendelésekkel. – Most tehát kapacitást próbálnak szerezni, valamint papírt beszerezni a váratlan többletigény miatt, folyamatos az egyeztetés a nyomdákkal. Azt sikerült még elérniük, hogy hétfőn nyomdába került a Sátántangó puhatáblás kiadása, ez október 22-én érkezik a nyomdából, és a hosszú hétvége után kerül mindenütt a boltokba – tették hozzá.

A cikk szerint hétfőtől minden várható utánnyomás online előrendelhető, ezek november közepétől kerülnek boltokba. Krasznahorkai László új könyve, A magyar nemzet biztonsága pedig november 11-én érkezik, és pár napon belül lesz országszerte kapható. A példányszámát két és félszeresére emelte a kiadó.