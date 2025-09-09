24 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk, de többfelé viharos szél lehet.
Akár 33 fokot is mérhetünk pénteken, késő estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő.
Magyarország teljes területére elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.
Hétfőre másodfokú figyelmeztetés van érvényben további öt megyében és a fővárosban. A Kárpát-medence fölött hidegfront robog át, már éjszaka is sokfelé kell viharos szélre számítani.
Szombaton melegfront éri el az országot, néhol havat, máshol viszont ónos esőt hozva magával.
A heves zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt két megyére másodfokú, az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést adott ki szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat.