Szélviharral indul a hét, tizenegy megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést

Hétfőre másodfokú figyelmeztetés van érvényben további öt megyében és a fővárosban. A Kárpát-medence fölött hidegfront robog át, már éjszaka is sokfelé kell viharos szélre számítani.