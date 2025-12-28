Többfelé viharos széllel búcsúzik a hétvége, elsőfokú figyelmeztetést adtak ki

időjárás;előrejelzés;figyelmeztetés;széllökések;hidegfront;elsőfokú figyelmeztetés;

2025-12-28 09:05:00 CET

A hőmérséklet csúcsértéke általában 3, 5 fok körül alakul.

Az éjszaka érkezett hidegfront dél felé távozik, és mögötte – bár a felhőátvonulások mellett is többórás napsütésre számíthatunk – nagy területen kísérik majd erős, elsősorban a Dunántúlon és északkeleten helyenként viharos lökések is az északi, északnyugati szelet - írja vasárnapi időjárás-előrejelzésében a Hungaromet.

Ez jelentősen ronthat a hőérzeten, miközben egyébként sem lesz kifejezetten enyhe az idő, a hőmérséklet csúcsértéke általában 3, 5 fok körül alakul. Csapadéknak ugyanakkor kicsi az esélye.

A szél miatt öt megyére (Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala) elsőfokú figyelmeztetést adtak ki, itt a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. Estére fokozatosan veszíteni fog az erejéből a légmozgás.