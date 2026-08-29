Csodás vagy félelmetes? - Mesterséges agy bőrsejtekből

Először állítottak elő egy csaknem kifejlett emberi agy modelljét laboratóriumi körülmények között az Ohiói Állami Egyetem kutatói - közölte kedden a The Huffington Post hírportál. René Anand, a columbusi Ohiói Állami Egyetem professzorának közleménye szerint a mesterséges szervképződmény, ha engedélyezik a laboratóriumi alkalmazását, felgyorsíthatja a neurológiai betegségek és rendellenességek, egyebek között az Alzheimer- és a Parkinson-kór, valamint az autizmus, illetve az ellenük alkalmazandó gyógyszerek kutatását.