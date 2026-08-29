Hogyan jön létre a tudat az agy működéséből, és honnan tudhatjuk, hogy más élőlényeknek – vagy a mesterséges intelligenciának – vannak-e szubjektív élményei? A tudatkutatás ma már számos részletet feltárt, de a legfontosabb kérdések egy része továbbra is nyitott.
Emberi mivoltunk talán legfontosabb jellemzője, hogy szabad döntési képességgel rendelkezünk. Vagy ez csupán elménk önámítása, és valójában nem tudunk kitörni sem a fizikai okság zárt világából, sem a génjeink általi meghatározottságból?
Most már erre is sikerült bizonyítékot szerezni egy új tanulmánynak köszönhetően.
Spanyol polgárháborús tömegsírból előkerült, természetes módon konzerválódott 45 emberi agyat és egy szívet tanulmányoznak a Galíciai Törvényszéki Orvosi Intézet (IMELGA) kutatói.
Az emberi agy amigdala nevű régiójáról szóló, az elmúlt 30 évben készült, MRI-felvételeken alapuló tanulmányokat elemezték amerikai kutatók, akik azt találták, hogy ennek a szervnek a nagysága sem különbözik számottevően a férfi és a női agyban, ezzel újabb bizonyítékát adták annak, hogy az emberi agynak nincsenek nemhez kötött különbségei.
Először állítottak elő egy csaknem kifejlett emberi agy modelljét laboratóriumi körülmények között az Ohiói Állami Egyetem kutatói - közölte a The Huffington Post hírportál.
Először állítottak elő egy csaknem kifejlett emberi agy modelljét laboratóriumi körülmények között az Ohiói Állami Egyetem kutatói - közölte kedden a The Huffington Post hírportál. René Anand, a columbusi Ohiói Állami Egyetem professzorának közleménye szerint a mesterséges szervképződmény, ha engedélyezik a laboratóriumi alkalmazását, felgyorsíthatja a neurológiai betegségek és rendellenességek, egyebek között az Alzheimer- és a Parkinson-kór, valamint az autizmus, illetve az ellenük alkalmazandó gyógyszerek kutatását.