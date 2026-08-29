Boldogkői Zsolt: A tudat természete

emberi agy;idegrendszer;agykutatás;tudatosság;tudat;idegtudomány;

2026-08-29 17:11:00 CEST

Hogyan jön létre a tudat az agy működéséből, és honnan tudhatjuk, hogy más élőlényeknek – vagy a mesterséges intelligenciának – vannak-e szubjektív élményei? A tudatkutatás ma már számos részletet feltárt, de a legfontosabb kérdések egy része továbbra is nyitott.

1. Mi a tudat?

A tudat egy szubjektíven megélt világot hoz létre az agyunkban. A fájdalom nem pusztán egy információ egy sérülést követően, hanem egy kellemetlen érzés is egyben. A látás sem csupán az agy gépies modellalkotó folyamata, hanem személyesen átélt élmény is: a színek, a formák, a tér és a mozgás érzékelése egyes szám első személyben megélt valóságként jelenik meg a tudatunkban. Hasonlóképpen, gondolataink, emlékeink, vágyaink és érzelmeink sem merülnek ki a jelfeldolgozó idegi rendszerek mechanisztikus működésében, hanem belső tapasztalásként is megjelennek. Kívülről nézve az agy biológiai rendszer: jeleket dolgoz fel, modelleket alkot, és irányítja a viselkedést. Belülről viszont ugyanez a működés színekként, hangokként, érzelmekként és gondolatokként jelenik meg. Azt, hogy egy másik ember mit él át, csak beszámolói, viselkedése és idegrendszerének működése alapján következtethetjük ki. A tudat kutatásának ezért sajátos nehézsége, hogy a tudomány kívülről vizsgál egy olyan jelenséget, amely közvetlenül csak az átélő számára hozzáférhető.

2. A test és a lélek viszonya

Az egyik legrégibb filozófiai kérdés, hogy tudatunk ugyanahhoz a fizikai világhoz tartozik-e, mint a testünk, vagy attól különböző természetű létező. Ez utóbbi elképzelést nevezzük dualizmusnak. Számos vallási tanítás szerint a lélek a test halála után is tovább él. A XVII. századi filozófus, René Descartes szerint a test fizikai törvényeknek engedelmeskedő anyagi létező, míg a lélek nem anyagi természetű. Saját gondolkodásunk létét biztosabbnak tartotta a külvilágénál: kételkedhetünk abban, amit látunk, de abban nem, hogy kételkedünk. Innen származik híres tétele: „Gondolkodom, tehát vagyok”. Karl Popper filozófus mérsékeltebb dualista felfogása szerint a tudat ugyan az agy működéséből alakul ki, de megjelenésével új, saját oksági hatással rendelkező szint – Popper szavaival élve: „2. világ” – jön létre, amely vissza is hathat az idegi folyamatokra.

Ezzel szemben, a materialista felfogás szerint nincs szükség az idegi folyamatoktól elkülönülő oksági szint feltételezésére: a tudat az agy működésének egy formája vagy következménye. Ez nem jelenti azt, hogy a tudatos döntéseknek ne lenne hatásuk. Amikor egy gondolat vagy érzés irányítja a viselkedésünket, ezt azok az idegi folyamatok teszik, amelyekben maga a tudatos állapot is megvalósul. A materialista felfogáson belül is eltérő álláspontok léteznek. A redukcionizmus szerint a tudat elvileg teljes egészében megmagyarázható az ideghálózatok működéséből. Olyan ez, mint egy mechanikus óra: ha tökéletesen ismernénk minden alkatrészét és kölcsönhatását, működésében nem maradna semmi, amit a részei ne magyaráznának meg. Az emergentista felfogás ezzel szemben azt állítja, hogy az összetett rendszerek szerveződésével olyan új tulajdonságok jelenhetnek meg, amelyek nem írhatók le maradéktalanul pusztán az alkotóelemek tulajdonságaiból és működéséből. Erre jó példa maga az élet: egyetlen molekula sem él, az élő szervezetet a molekulák bonyolult szerveződése hozza létre. Az emergentizmus szerint a tudat is hasonlóan új tulajdonság, amely noha az idegi működésből jön létre, nem magyarázható meg maradéktalanul pusztán az egyes idegi folyamatok leírásával.

3. A tudat teremti a világot?

Amikor körbenézünk, tárgyakat, embereket és egy összefüggő teret látunk, nem pedig fényhullámokat és idegi impulzusokat. A színek és formák látszólag magukhoz a tárgyakhoz tartoznak, mintha az elme egyszerűen lemásolná a valóságot. Valójában az agy aktívan konstruálja a vizuális élményt: a retinára vetülő kétdimenziós fénymintázatokból színes, mozgó, háromdimenziós térbeli látványt hoz létre. Ennek érdekessége, hogy a különböző vizuális jellemzők – a szín, a forma, a térbeli helyzet és a mozgás – végig egymástól elkülönült idegi pályákon haladnak, mégis egyetlen egységes észleletté állnak össze. Ezt a ma még nem értett kérdést nevezzük összekötési problémának.

Az evolúció arra formálta az agyat, hogy a túléléshez és a szaporodáshoz kellően megbízható képet alkosson környezetéről. Érzékelésünk ezért nem önkényes konstrukció: igazodnia kell a külvilág szabályszerűségeihez, különben például egy ragadozót és annak mozgási pályáját sem azonosítanánk helyesen.

Az, hogy közvetlenül csak az agyunk által létrehozott észleleti világhoz férünk hozzá, egy régi filozófiai kérdéshez vezet: létezik-e egyáltalán az észlelésünktől független valóság? Az idealizmus egyes változatai szerint a valóság alapvetően mentális természetű. Ennek végletes formája a szolipszizmus, amely szerint csak a saját tudatunk létezik. Az, hogy a valóságot a tudatunk közvetítésével tapasztaljuk, nem jelenti azt, hogy a tudatunk is hozza létre. A kvantumfizikára hivatkozva gyakran állítják, hogy a valóság a megfigyelő tudatától függ. Ezt azonban a kísérletek nem támasztják alá. A kétréses kísérletben a részecskék interferenciamintázatot hoznak létre, ha nem állapítható meg, melyik résen haladtak át. Ha viszont az útvonaluk mérhetővé válik, az interferencia eltűnik. A kvantumfizikában a „megfigyelés” tehát nem azt jelenti, hogy egy ember tudatosan megnézi az eredményt, hanem azt, hogy a részecske olyan fizikai kölcsönhatásba kerül a mérőberendezéssel, amely információt hordoz az útvonaláról. Bár a kvantummechanika értelmezéséről ma sincs teljes egyetértés, nincs meggyőző kísérleti bizonyíték arra, hogy a tudatnak különleges szerepe lenne a mérésben.

4. Az „én”

Az éntudat annak élménye, hogy testünk, gondolataink, érzéseink és cselekedeteink hozzánk tartoznak. Ehhez kapcsolódik emlékeink, személyiségünk és társas önképünk folytonossága is. A saját testhez tartozás érzését az agy a látásból, tapintásból, izmokból, ízületekből és belső szervekből érkező jelek összehangolásával alakítja ki. A gumikéz-illúzióban például egy műkezet is sajátunknak érezhetünk, fantomvégtag esetén pedig egy már nem létező testrész érzete, sőt fájdalma is fennmaradhat. Az énhez az is hozzátartozik, hogy azt éljük meg, hogy mi irányítjuk, illetve mi idézzük elő saját cselekedeteinket: amikor megmozdítjuk a kezünket, úgy éljük meg, hogy mi idéztük elő a mozgást. Az énkép a fejlődés során válik egyre összetettebbé. A kisgyermek fokozatosan különíti el saját testét és cselekedeteit a környezetétől, majd másfél-kétéves kora körül általában felismeri magát a tükörben. A tükörteszt azonban csak az önfelismerés egyik formáját méri, ezért nem tekinthető az éntudat általános próbájának. A nyelv és az emlékezet fejlődésével kialakul a narratív én is: úgy érezzük, ugyanaz a személy vagyunk, aki a múltban élt és a jövőjét tervezi. Önmagunkról alkotott képünket társas kapcsolataink is folyamatosan alakítják.

Az idegtudományi kutatások azt mutatják, hogy az „én” nem egyetlen „én-központban” helyezkedik el, hanem több, egymással együttműködő agyi hálózat dinamikus működéséből folyamatosan formálódik. Hérakleitosz folyóhasonlata jól érzékelteti ezt a sajátos folytonosságot: nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba, mert a víz közben folyamatosan változik, a folyót mégis ugyanannak tekintjük. Hasonlóképpen az „én” is állandó változásban van, miközben önmagunkat ugyanannak a személynek éljük meg.

Az „én” egy újabb érdekes sajátosságára, a személyes azonosság és a fizikai test kapcsolatára világít rá az alábbi gondolatkísérlet. Ha egy teleportáló berendezés úgy készítene rólunk tökéletes másolatot minden emlékünkkel és személyiségvonásunkkal együtt, hogy közben eredeti testünk megszűnne, könnyen azt gondolhatnánk, hogy mi magunk „teremtődtünk újjá” egy másik helyen. Ha azonban az eredeti személy is megmaradna, már két, önmagát az eredetinek tekintő személy létezne ugyanazzal a múlttal. A két azonos emlékezetű és személyiségű tudat mégsem válna eggyé, hanem a két külön testhez kötődve egymástól elkülönült szubjektumként folytatná tovább az életét. Ez arra utal, hogy személyes azonosságunkban a testhez kötöttségnek is alapvető szerepe lehet.

Ehhez kapcsolódik a szabad akarat kérdése is. Benjamin Libet klasszikus kísérletében a mozgást előkészítő agyi aktivitás már röviddel azelőtt megjelent, hogy a résztvevők tudatosan elhatározták volna a mozdulatot. Más vizsgálatok is kimutattak a tudatos döntést megelőző idegi aktivitást. Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a cselekvés előkészítése tudattalanul is megkezdődhet. Ez önmagában nem bizonyítja a szabad akarat hiányát, hiszen a tudatos mérlegelés és kontroll a későbbi szakaszokban még szerepet játszhat, habár az mindenképpen elgondolkodtató, hogy a folyamatot nem a tudatos „én” indítja el.

5. A tudat vizsgálata

A tudatos élmények legközvetlenebb jele a saját beszámoló, ami azonban nem teljesen megbízható. A verbális reakcióra való képtelenség sem bizonyítja a tudat hiányát. Ezért dolgoztak ki olyan módszereket is, amelyekben a résztvevőnek nem kell beszámolnia az élményéről: ilyenkor például a szemmozgásból vagy az agyi aktivitás mintázatából következtetnek arra, mit észlelt. Emellett a kutatók a viselkedést, az agy elektromos aktivitását (pl. EEG), az agyi képalkotó vizsgálatok (pl. fMRI) eredményeit, az agysérülések következményeit és az agy ingerlésének hatásait is vizsgálják.

A kutatások alapján a tudatnak nincs egyetlen központja. Az éberség fenntartásában főként az agytörzs, a talamusz és más mélyebb agyi rendszerek vesznek részt, míg a tudatos élmények különböző tartalmai több kérgi és kéreg alatti hálózat működéséhez kapcsolódnak. Az agyi aktivitás és a tudatos élmény együtt járása önmagában még nem bizonyít oksági kapcsolatot; ezért különösen fontosak az agysérülések következményeit és az agy ingerlésének hatását vizsgáló kutatások is.

E vizsgálatoknak különösen jelentős klinikai jelentőségük van olyan betegeknél, akik nem képesek mozogni vagy kommunikálni. Egy 2024-ben a New England Journal of Medicine-ben közölt nagyszabású nemzetközi vizsgálatban olyan betegeket vizsgáltak, akik viselkedésükkel nem tudták jelezni, hogy megértették és követik az utasításokat. Mintegy negyedüknél mégis megjelent a kért mentális feladat végrehajtására jellemző agyi aktivitás. Ezt rejtett tudatosságnak nevezzük. A valós arány azonban ennél magasabb lehet, mivel a módszer ugyanezt az agyi választ az utasítást követő betegek egy részénél sem mutatja ki.

Ígéretes megközelítés az agy közvetlen ingerlésén alapuló vizsgálat is: rövid mágneses impulzussal ingerlik az agykéreg egy területét, majd EEG-vel követik, hogy az így kiváltott aktivitás milyen mintázatokat hoz létre. Éber és álmodó embernél, valamint minimálisan tudatos betegeknél a válasz összetett és több agyterületre kiterjed, mély altatásban, mély alvásban és kómában viszont egyszerűbb és gyorsan elhal.

A tudat kutatásában különösen fontosak azok az állapotok, amelyekben az éberség és a tudatos élmény részben elválhat egymástól. Álomban például a külvilág ingereire alig reagálunk, miközben belső élményvilágunk gazdag és összetett lehet. Altatásban pedig a válaszképtelenség nem feltétlenül jelenti a tudatos élmény teljes hiányát, és az sem bizonyítja ezt, ha később semmire sem emlékszünk: tudatos élmény létrejöhet úgy is, hogy nem tudunk reagálni rá, és később nem marad róla emlékünk. Súlyos agysérülés után pedig a kóma, az éber, de nem reagáló állapot és a minimálisan tudatos állapot különböző állapotokat jelent. A tudatmódosító szerek – pl. egyes drogok és az alkohol – más irányból teszik vizsgálhatóvá a tudatot: megváltoztathatják az érzékelést, az időérzéket, a gondolkodást, az érzelmeket és az „én” élményét, miközben az éberség szintje is módosulhat. Ezek összehasonlítása segíthet feltárni, hogy az agyműködés mely sajátosságai kapcsolódnak az éberséghez, és melyek magához a tudatos élményhez. David Chalmers filozófus az ilyen korrelációk és idegi mechanizmusok megállapítását nevezte a tudat „könnyű problémájának”. A „nehéz probléma” szerinte viszont az a kérdés, hogyan lesz az idegrendszer fizikai működéséből szubjektív élmény.

6. Tudatosak-e az állatok?

Az állati tudatot is a viselkedés és az idegrendszer működésének vizsgálatával tanulmányozhatjuk. Egy állatnak lehetnek fájdalomhoz, félelemhez vagy örömhöz kapcsolódó élményei akkor is, ha nem rendelkezik nyelvvel, vagy énképpel. Az emlősök és a madarak tudatos élményei mellett ma erős tudományos érvek szólnak. Bár a madarak agyi szerveződése jelentősen eltér az emlősökétől, számos fajuk összetett tanulásra, tervezésre és problémamegoldásra képes, és idegrendszeri vizsgálatok is a tudatos észleléshez hasonló folyamatokra utalnak. A halaknál, kétéltűeknél és hüllőknél több jel is arra utal, hogy lehetnek szubjektív élményeik, de ezek természetéről kevesebbet tudunk. A gerinctelenek közül a polipok a legvalószínűbb jelöltek közé tartoznak: tanulnak, emlékeznek, elkerülik a korábbi fájdalmas élmények helyét, és kereshetik a fájdalomcsillapítással társított környezetet. Mindezek természetesen önmagukban nem bizonyítják egyértelműen, hogy e szervezeteknek tudatos élményeik vannak.

Mindenesetre, felvetődik az a lehetőség, hogy a tudat az evolúció során egymástól függetlenül többször is kialakulhatott.

Vajon hol tűnik el a tudat, ha lefelé haladunk az evolúciós ranglétrán? A rákoknál és rovaroknál is találtak olyan rugalmas viselkedéseket, amely felveti a tudatos élmény lehetőségét. Lehet valamiféle tudata egy néhány száz idegsejtből álló idegrendszerrel rendelkező féregnek is? Elképzelhető, hogy nincs éles határ, hanem a tudatos tapasztalás egyre egyszerűbb formákban jelenik meg; persze az is lehet, hogy bizonyos idegrendszeri komplexitás alatt teljesen eltűnik. Az idegrendszer nélküli élőlények valószínűleg nem rendelkeznek tudattal, hiszen a biológiai szervezeteknél a tudat idegi működéshez kötődik.

7. Miért alakult ki a tudat?

A tudat az evolúció során alakult ki, ezért felmerül a kérdés, milyen előnyt jelenthetett a hordozóinak.

Egy lehetséges válasz szerint a tudatos feldolgozás különösen akkor hasznos, amikor az élőlénynek nem automatikus választ kell adnia, hanem többféle információt kell összekapcsolnia, mérlegelnie kell a lehetőségeket, korábbi tapasztalatait kell felhasználnia vagy új helyzethez kell alkalmazkodnia.

A tudat így szerepet játszhat a rugalmas döntéshozásban, a tervezésben, a tanulásban és – összetettebb társas fajoknál – más egyedek viselkedésének előrejelzésében is. Számos információfeldolgozó és döntési folyamat tudattalanul is végbemehet, ezért nem tudjuk, hogy maga a szubjektív élmény milyen többletelőnyt jelent. Az is lehetséges, hogy a tudat nem önállóan hasznos alkalmazkodás, hanem bizonyos összetett idegi működések szükségszerű velejárója: mintegy azok „árnyéka”, amely automatikusan megjelenik, amikor az idegrendszer elér egy bizonyos szerveződési szintet. Ebben az esetben az evolúció elsősorban az ezeket létrehozó idegrendszeri képességeket részesítette volna előnyben, nem magát a szubjektív élményt. Az állati tudat vizsgálata ezért abban is segíthet, hogy megértsük, milyen idegrendszeri és viselkedési képességekhez kapcsolódhatott a tudat evolúciós megjelenése.

8. Lehet-e tudata a mesterséges intelligenciának?

A mesterséges intelligencia különösen jól mutatja, hogy a tudat és az intelligencia nem szükségszerűen jár együtt. Az emberben a magas szintű intelligencia tudatos élményekkel társul, de ebből nem következik, hogy minden fejlett intelligenciának tudatosnak is kell lennie. A mai mesterséges intelligenciák képesek problémákat megoldani és érzelmekről beszélni, azonban szinte kizárt, hogy tudatszerű átéléssel rendelkeznek. A technológiai fejlődés ugyanakkor létrehozhat olyan AI-rendszereket, amelyeknél már felmerülhet a tudatosság kérdése. Nem tudjuk, hogy ehhez elegendő-e az információfeldolgozás megfelelő szerveződése, vagy szükség van az élő agy biológiai működésére. Ha egyszer valóban létrejönne a gépi tudat, az sem biztos, hogy hasonló lenne az emberi vagy állati tudathoz. Egy mesterséges rendszer belső élményvilága alapvetően eltérhet a biológiai élőlényekétől. Fontos ugyanakkor, hogy nincs olyan tudományos vagy logikai szükségszerűség, amely szerint az emberénél akár jóval fejlettebb gépi intelligencia működéséhez tudatnak is társulnia kell.

Összességében egyre többet tudunk arról, milyen agyi feltételek között jelenik meg, változik meg vagy tűnik el a tudat. A legmélyebb kérdés azonban továbbra is nyitott: miért jár az idegi működés bizonyos formája belülről megélt tapasztalással, és hol húzódnak ennek határai az állatvilágban vagy a mesterséges rendszerekben?