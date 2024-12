Elő a fürdőruhát! Marad a jó idő

A következő napokban is folytatódik a reggel ködös, majd napos időjárás, helyenként 20 Celsius-fok körüli maximumok is lehetnek. Emellett azonban többször megerősödik a szél, és többfelé kisebb eső is lehet. Hétfőn az éjszaka képződő köd legtovább az Alföld keleti, északkeleti részein maradhat meg. A délutáni óráktól elszórtan, nagyobb eséllyel a középső és keleti országrészben alakulhat ki eső. Hajnalban +7, -1, napközben 9 (a tartósan ködös helyeken) és 20 fok között alakul a hőmérséklet. (a legmelegebb délnyugaton lehet).