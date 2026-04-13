Ez tényleg áradás volt, sorra szabadították meg a parlamenti mandátum terhétől a tiszás képviselőjelöltek a fideszeseket

Az április 12-i parlamenti választáson a Tisza Párt minden előrejelzést felülmúlva 106 egyéni választókerületből 93-at elnyert, kétharmados győzelmet ért el. Az áradás addig megdönthetetlennek hitt fideszes bázisokat sodort el, a leváltott Orbán Viktornak pártjának mindössze 13 választókerületet sikerült megtartania. Menczer Tamást így se ússzuk meg.