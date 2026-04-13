Ez tényleg áradás volt, sorra szabadították meg a parlamenti mandátum terhétől a tiszás képviselőjelöltek a fideszeseket

2026-04-13 09:01:00 CEST

Az április 12-i parlamenti választáson a Tisza Párt minden előrejelzést felülmúlva 106 egyéni választókerületből 93-at elnyert, kétharmados győzelmet ért el. Az áradás addig megdönthetetlennek hitt fideszes bázisokat sodort el, a leváltott Orbán Viktornak pártjának mindössze 13 választókerületet sikerült megtartania. Menczer Tamást így se ússzuk meg.

Elemzők szerint a 2026-os parlamenti választáson győztes Tisza Pártnak a külképviseleteken leadott, illetve az átjelentkezéssel leadott szavazatok akár még több mandátumot is hozhatnak, de most a jelenlegi állás alapján megpróbáltuk összegyűjteni a 106 választókerületből a legérdekesebbeket. Az új Országgyűlés 138 tiszás képviselője 93 egyéni választókerületben nyert, mint Petőfi Sándor versében a kelet-magyarországi folyónk, amikor kiáradt. Csak emlékeztetőül, Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök a tavaly nyári tusnádürdői beszédében még 80 egyéni képviselői helyet jósolt, a Fidesznek. Az elmúlt hónapokban az ismertté vált közvélemény-kutatások alapján ezt a számot levitte 65-re , de arra talán ő sem gondolt, hogy végül a korrigált becslése töredékével is be kell érnie.

Talán a legértékesebb skalpok közé tartozik a sokáig fideszes hitbizománynak tartott Bács-Kiskun megye megszerzése. A 4. számú választókerületben 25 543 szavazatot kapott Kovács Gyula (49,67) csaknem négyezer szavazattal múlta felül a 21 648 voksot szerző Lezsák Sándort (42,09 százalék) az Országgyűlés alelnökét, az MDF egyik alapítóját. Lezsák Sándor, aki listáról most is mandátumot szerez, 2022-ben még csaknem 30 ezer szavazatot tudhatott magáénak, az akkori ellenzéki jelölt 11 727 szavazatával szemben. Az elmúlt ciklusban Kecskeméten történt botrányok miatt nem csoda, hogy az ottani tiszás jelöltek ott is több ezer szavazattal előzték meg a fideszeseket. Csőszi Attila (51,29 százalék, 25 813 szavazat) több mint tízszázalékos előnnyel végzett Salacz László (40,76 százalék, 20 513 szavazat) előtt, míg Molnár László gyakorlatilag lelépte 55,71 százalékkal, 30 406 szavazattal Cseh Tamást (6,31 százalék, 19 815 szavazat). Baján és környékén csaknem ötezerrel többen támogatták a Tisza Párt jelöltjét, Csontos Bencét a régi fideszes Zsigó Róberttel szemben, Ahogy a többi választókerületben is, a kalocsaiban például Judák Zsolt is több ezer szavazattal küldte nyugdíjba az ugyancsak egykori MDF-es Font Sándort.

Hasonló nagyvadnak lehet tekinteni Pest megye, Baranya megye, Zala megye, Somogy megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye, Heves megy Csongrád-Csanád megye és Békés megye „elejtését” is. Ezek mind-mind kék színre váltottak, azaz egyetlen narancssárga folt sincs. Ebben a tíz megyében, valamint természetesen Budapesten csak a Tisza párt jelöltjei győzedelmeskedtek.

A legnagyobb távozók között kiemelt lehet Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki korábban azt mondta, hogyha veszít, távozik a politikából. Veszített, ugyanis a Tisza Párt jelöltje a tapolcai székhelyű Veszprém megye 3-as számú választókerületében Balatincz Péter 52,61 százalékos eredménnyel, 25 672 szavazattal megelőzte az egykori fideszes frakcióvezetőt, későbbi uniós biztost, akin 40,95 százalékos eredményével 19 981 szavazattal a második helyre szorult.

Pest megye bevétele

Pest megyében mondhatni brutális szavazataránnyal nyert a Tisza Párt képviselőinek a többsége, így a fővárosi agglomerációhoz tartozó Budaörs és környékén, ahol Pósfai Gábor 62,05 százalékkal, 39 142 szavazattal nyert Czuczor Gergelyt megelőzve (30,73 százalék, 19 385 szavazat). A különbség csaknem húszezer voks. Ez egyik trófea Bujdosó Andreáé, a Tisza fővárosi frakcióvezetőjéé (57,58 százalék, 37 865 szavazat), aki Menczer Tamás kormánypárti héjaként megismert kommunikációs igazgatót (34,47 százalék, 22 666 szavazat) győzte le a pilisvörösvári választókerületben, a különbség itt csaknem 15 ezer. A leendő miniszterelnöknek, Magyar Péternek „vége van, kicsi” szöveggel beszóló politikus azért vigaszágon, listáról mandátumot szerzett.

A másik a szentendrei központú választókerületben az eddig képviselő Vitályos Eszter kormányszóvivőt (36,78 százalék, 22 179 szavazat) Tóthmajor Balázs szabadította meg a képviselői mandátum terhétől 54,63 százaléknyi vokssal, 32 939 szavazattal. Gödöllőn és környékén a tiszás László Endre Márton 59,94 százalékot ért el, ami 37 409 voksot jelent szemben a kulturális és innovációs miniszterként tevékenykedett Hankó Balázzsal (33,22 százalék, 20 732 szavazat). A parlamentből távozó régi fideszesek sorát bővíti Szűcs Lajos a vecsési, Földi László a ceglédi, Pogácsás Tibor a monori választókerületből, de a váci régióból Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára is csak listás helyezése miatt maradhat.

Győr-Moson-Sopron megye öt választókerületéből, a 3-as számú csornaiban négy éve a fidesze Gyopáros Alpár az egész országban a legnagyobb különbséggel, 24 527 ezer szavazattal utasította maga mögé az akkori ellenzéki összefogás jelöltjét. Ő akkor összesen 35 119 voksából mára csaknem tízezret elvesztett, azonban így is sikerült megtartania képviselői helyét, a Tisza Pát agrárszakértőjével, Bóna Szabolccsal szemben, aki alig több mint 1400 szavazattal maradt csak alul. Ugyanakkor Győrben, amelyet várost többször is megrengettek a fideszes botrányok, a tiszás Néher András (54 százalék, 31 192 szavazat) pakolt rá egy tízezres szavazattöbbséget Fekete Dávidra.

Vas inkább fideszes maradt

A balassagyarmati székhelyű Nógrád 2-es számú választókerületében ugyancsak nagy győző volt 2022-ben a kormánypárti Balla Mihály, akkor csaknem húszezer szvazattal előzte meg ellenzéki riválisát, most a Tisza Párt jelöltjét, Molnár Zoltánt, de alig 1700 szavazattal. Ágh Péter is ilyen fideszes jelölt volt a Vas megyei 2-es választókerületben, több mint 19 ezer szavazattal előzött négy éve, most a tiszás ellenfelét, a Lázár János által leszlovákozott, a Felvidéken született, de az anyaországban élő Strompová Viktóriát alig 1200-zal. Az ismertebb fideszes jelöltek közül Vas megye 3-s választókerületében sikerült ismét előznie V. Németh Zsoltnak, meggyőző fölénnyel, azonban az 1-e számúban a tiszás Rápli Róbert szerzett csaknem tízezer szavazatelőnyt a kormánypárti induló előtt.

Ugyancsak jelentős fegyvertény, hogy Dicső Viktória (Tisza Párt) nagy küzdelemben (48,76 százalékkal, 25 437 szavazattal) legyőzte Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei birodalmában, Kisvárdán és környékén Seszták Miklóst egykori nemzeti fejlesztési minisztert (45,39 százalék, 23 680 szavazat). Megtarthatta viszont helyét a Fidesz-KDNP színeiben a szabolcsi 4-es számú választókerületben Tilki Attila, az 5-ösben Kovács Sándor, a 6-osban pedig Simon Miklós, aki alig 173 szavazattal előzte meg a tiszás Barna-Szabó Tímeát.

Szoros versenyek, bizonytalan eredmények

Tolna megye három választókerületéből kettőt szintén megtartott az eddigi kormánypárt. Pakson és környékén sokáig vezetett ugyan a tiszás Cseh Tamás (46,20 százalék, 19 338 szavazat), a végére azonban fordított a régi motoros Süli János (46,53 százalék, 19 476 voks), azonban a különbség minimális, mindössze 138 szavazat. Némileg többel, 422 szavazattal lett első a dombóvári választókerületben a fideszes Csibi Krisztina (46,31 százalék, 18 901 szavazat) a Tisza Párt által jelölt Szijjártó Gábort (45,28 százalék, 18 479 szavazat) megelőzve. Ugyancsak ezeralatti különbségek alakultak ki két somogyi választókerületben: A 2-es számúban a tiszás Benke József 874 szavazattal kapott többet a fideszes Kelei Zitánál, a 3-as számúban pedig a tiszás Bakos Csaba Attila 500 szavazattal vezet Móring József Attila előtt. A Baranya megyei 2-es választókerületben szintén a Tisza Párt jelöltje, Rózsahegyi Áron előzött, összesen 889 szavazattal az ugyancsak régi kormánypárti politikus, Hargitai János előtt. Ezekben a választókerületekben esetenként akár több ezer külképviseleti vagy átjelentkezéses szavazat megszámolásra vár, az eredmények is még változhatnak.

Hadházy Ákos már csak magánemberként szemlél

Budapesten nem számított a hírhedt 2024-es átrajzolás, vasárnap az össze nem illő területekből álló 16 választókerület mindegyikében a Tisza Párt győzött.Sokaknak talán meglepetésként hathat, hogy a zuglói központú 6-os számú választókerületben a független parlamenti képviselő, Hadházy Ákos, aki a korrupcióellenes harcra tette fel az elmúlt éveit, nemcsak a tiszás Velkey Györgytől (53,03 százalék, 30 979 szavazat), hanem a második helyre került fideszes fővárosi képviselőtől, Radics Bélától (24,94 százalék, 14 567 szavazat) is kikapott. Hadházy Ákos, aki közlése szerint felhagy a politikával és visszamegy állatorvosnak, 16,35 százalékos eredményt ért el, rá 9 551-en voksoltak.

Még nagyobb győzelmet aratott a Pesterzsébetet, Soroksárt és a XVIII. kerület egy részét magában foglaló 16. számú választókerületben Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke (59 százalék, 38 266 szavazat). Második a fideszes Földesi Gyula (29,82 százalék 19 339 szavazat) lett, és a ciklusok óta Pesterzsébet képviselője, a volt MSZP-elnök Hiller István (3,18 százalék, 2065 szavazat) függetlenként csak a negyedik lett, és még a Mi Hazánk jelöltje is megelőzte. A politikában csak két éve ismert fővárosi képviselő, a tiszás Porcher Áron (61,04 százalék, 39 570 szavazat) meglepetésre csaknem 20 ezer szavazattal előzte meg az eddigi fideszes képviselőt, Dunai Mónikát (30,97 százalék, 20 076 szavazat) a XVII. kerületben.

Az viszont egyáltalán nem meglepetés, hogy a leendő miniszterelnök, Magyar Péter a XII. kerületet és a XI. kerület egy részét magában foglaló 3-as számú választókerületben több mint húszezer szavazattal győzedelmeskedett. A Tisza Párt elnöke 63 százalékos, 39 498 szavazatos előnyt szerzett a fideszes Steiner Attilával szemben (30,46 százalék, 19 100 voks)