Megvan Az Év Étterme

A Stand Restaurant lett 206-ban az Év Étterme, így a Dining Guide TOP100 Étteremkalauz zsűrije már negyedszer döntött a legendás két Michelin-csillagos hely mellett. A tavaly alapított Év Pizzája díjat pedig idén is az Anyukám Mondta nyerte el, míg az Év Ígéretes Étterme a Cova Budapest lett - derült ki a mai esti díjátadó gálán.