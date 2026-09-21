Megvan Az Év Étterme

vendéglátás;Michelin-csillag;Dining Guide;éttermi toplista;fine dining;

2026-09-21 21:00:00 CEST

A Stand Restaurant lett 206-ban az Év Étterme, így a Dining Guide TOP100 Étteremkalauz zsűrije már negyedszer döntött a legendás két Michelin-csillagos hely mellett. A tavaly alapított Év Pizzája díjat pedig idén is az Anyukám Mondta nyerte el, míg az Év Ígéretes Étterme a Cova Budapest lett - derült ki a mai esti díjátadó gálán.

Negyedszer nyerte el a Dining Guide Év Étterme díjat a Stand Restaurant, amely az ideivel együtt már az ötödik Hungarian Restaurant Best of the Best címet is begyűjthette. A Michelin Guide által is alkalmazott szakmai alapelvekre épülő értékelési rendszerrel dolgozó Dining Guide aktuális élmezőnye az elmúlt években több alkalommal is előre jelezte a későbbi Michelin-sikereket, érdemes figyelni.

Különdíjasok és a top10+2 étterem

A 2026-os Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gálán Az Év Ígéretes Étterme a Cova Budapest, Az Év Innovatív Konyhája az Alkimista Kulináris Műhely, Az Év Séfje Tatai Márton a Hoppá! Bistro kiválósága, Az Év Ifjú Séf Tehetsége Berecz Ádám, a Sulyom Tájétteremből, Az Év Sommelier-je Juhász Krisztián, a Borkonyha és Textúra szakértője, Az Év Szervizembere pedig Király Zsolt, a Rumour By Rácz Jenő étteremből. Az Év Pizzája címet 2026-ban is az Anyukám Mondta csapata kapta.

A Dining Guide TOP10+2 Éttermi listáján a Stand Restaurant, a Rumour By Rácz Jenő, a Pajta, a 42 Restaurant & Bar, a SALT Budapest, a Babel Budapest, az Essência Restaurant Tiago & Éva, a Sauska Padi, a Borkonyha, a Sauska 48 Villány, az Arany Kaviár és a Spago Budapest By Wolfgang Puck szerepel 2026-ban.

Stand újra és újra

A két Michelin-csillagos Stand étterem 2025 októbere óta Szulló Szabina távollétében, Széll Tamás és Benjamin Morris séfek vezetésével üzemel. Az új felállásban elnyert Az Év Étterme díjjal a jelenlegi csapat munkáját és eredményeit ismerték el. Az Év Étterme címet a Dining Guide történetében négyszer nyerte el a Costes, az Onyx és immár a Stand is. A Best of the Best címet pedig 2022-es bevezetése óta minden évben a Stand kapta. Ezt csak azok az éttermek kaphatják, amelyek háromszor nyertek Év Étterme díjat.

Az első Dining Guide Év Étterme díjat 2005-ben a Fausto’s kapta, amely ma is a hazai gasztronómia meghatározó szereplője.

Az elmúlt több mint két évtizedben a Dining Guide a magyar éttermi színtér egyik meghatározó kalauzává vált, és a Michelin Guide egyik fontos korai, helyi indikátorává is.

A két kalauz egymástól függetlenül működik, de élmezőnyük között jelentős az átfedés, nem véletlenül

“A Dining Guide értékelési rendszere a Michelin által is alkalmazott szakmai alapelvekre épül, de ezt a magyar vendéglátás több évtizedes, mélyreható ismeretével ötvözzük. Ez azért fontos, mert nem egyszerűen egy adott este teljesítményét keressük, hanem egy étterem karakterét, fejlődését és hosszabb távon nyújtott teljesítményét is értékeljük. Idén közel ötszáz vendéglátóhelyet látogattunk meg azért, hogy a 2026-os kalauz valóban pontos képet adjon a hazai gasztronómia jelenlegi állapotáról” – mondta Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója és a szakmai zsűri vezetője.

Középosztály nélkül nincs csúcsgasztronómia sem

Az elmúlt években egyre több, de arányaiban a nyugat-európai átlaghoz képest még mindig kevés vidéki étterem került be a hazai élmezőnybe, aminek bő kétharmada még mindig fővárosi vendéglátóhely. Három éve a tatai Platán Gourmet nyerte el a Dining Guide Év Étterme címet, 2025-ben pedig az őriszentpéteri Pajta. Évek óta a legjobbak között szerepel a vidékiek közül az esztergomi 42 Restaurant, a Sauska 48 és a szegedi Alkimista Kulináris Műhely is.

Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója a díjátadó előtti héten tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a vidéki vendéglátóhelyek számára sorsdöntő a helyi fizetőképes kereslet. A turizmus több térségben jelentős forgalmat hoz, de egy étterem működéséhez egész évben szükség van elegendő számú vendégre.

Pogátsa Zoltán közgazdász ugyanitt a magyar középosztály helyzetéről beszélt. Szerinte a magyar társadalom mintegy 65 százaléka az európai alsó középosztály belépési szintje alatt él. Az országos átlagjövedelem szerinte nem mutatja meg a területi és jövedelmi különbségeket, ráadásul a vidéki térségekben az elvándorlás és az elöregedés is hatással van a helyi fogyasztásra.

A vendéglátás számára fontos lenne egy szélesebb, fizetőképes magyar középosztály.

Mindezek hiányára utal az is, hogy 2026 nyarán bezárt a 2023 óta két Michelin-csillagos, 2025-ben pedig a Dining Guide TOP10+2 listájának első helyén szerepelt.tatai Platán Gourmet, ahonnan Pesti István séf tizenegy év után távozott. A Platán többi egysége tovább működik.