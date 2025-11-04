Jól fizetne José Mourinho kirúgása

Ég a ház a londoni Chelsea focicsapatánál azután, hogy José Mourinho együttese hétvégén már harmadik vereségét szenvedte el, ezúttal az Evertontól kapott ki idegenben. Ezzel két pont választja el a 17. pozícióban veszteglő Fabregasékat a kiesőhelytől.