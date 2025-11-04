Az Everton menedzsere lesz Ronald Koeman. A holland tréner átigazolásáról megállapodás született a liverpooli klub és a Southampton között. Koeman mintegy ötmillió font fejében költözik át az iparvárosba.
Ég a ház a londoni Chelsea focicsapatánál azután, hogy José Mourinho együttese hétvégén már harmadik vereségét szenvedte el, ezúttal az Evertontól kapott ki idegenben. Ezzel két pont választja el a 17. pozícióban veszteglő Fabregasékat a kiesőhelytől.
Hivatalosan is bejelentették, hogy Muhamed Besic az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Evertonban folytatja pályafutását.