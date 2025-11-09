Az azonnali hatállyal életbe lépő intézkedés egyelőre 2026. november 27-éig marad érvényben.
Emellett növelné országa gázszállító rendszerének kapacitását, hogy biztosítsa a földgáz importját és földalatti gáztárolókban történő felhalmozását.
A volt orosz elnök szerint országa felmondja a gabonamegállapodást, ha a G7 szinte teljes egészében betiltja az Oroszországba irányuló exportot. A Kreml korábban többször is fenyegetőzött az ukrán gabonaexportról szóló alku felmondásával.
Az Európai Bizottság (EB) belső piaci és mezőgazdasági biztosa levélben kért felvilágosítást Nagy István agrárminisztertől a magyar gabonaexport korlátozását bevezető jogszabályi rendelkezésekről.
Ismét lecsapott a vadmadarak által terjesztett madárinfluenza. A H5N8-as mutáció ugyan az emberre nem veszélyes, de máris több megye gazdaságaiban kellett leölni a baromfiállományt.