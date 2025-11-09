Fenyegetőzött, ukránul üzent Dmitrij Medvegyev a nyugat-európai országoknak

A volt orosz elnök szerint országa felmondja a gabonamegállapodást, ha a G7 szinte teljes egészében betiltja az Oroszországba irányuló exportot. A Kreml korábban többször is fenyegetőzött az ukrán gabonaexportról szóló alku felmondásával.