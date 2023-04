Gy. D.;

2023-04-23 18:26:00

Fenyegetőzött, ukránul üzent Dmitrij Medvegyev a nyugat-európai országoknak

A volt orosz elnök szerint országa felmondja a gabonamegállapodást, ha a G7 szinte teljes egészében betiltja az Oroszországba irányuló exportot. A Kreml korábban többször is fenyegetőzött az ukrán gabonaexportról szóló alku felmondásával.

Dmitrij Medvegyev vasárnapi Telegram-bejegyzésében figyelmeztetett, amennyiben a G7-tagállamok betiltják az Oroszországba irányuló exporttevékenységük nagy részét, úgy Oroszország eláll az ENSZ és Törökország közvetítésével létrehozott ukrajnai gabonamegállapodástól.

A G7 május 19. és 21. között Japánban, Hirosimában tartja idei csúcstalálkozóját. A Kyodo japán hírügynökség pénteken egy meg nem nevezett japán kormányzati forrásra hivatkozva arról írt, a tagállamok azt fontolgatják, hogy szinte teljes körű tilalmat vezetnek be az Oroszországba irányuló exportra.

Erre válaszolt a radikális kijelentéseiről ismert korábbi elnök és miniszterelnök.

– fogalmazott.

Érdekesség, hogy Dmitrij Medvegyev ezután ukránul tette hozzá, hogy „csak sárga-kék fos” van immár a fejükben.

Moszkva korábban többször is fenyegetőzött az ukrán gabonaexportra vonatkozó alku felmondásával, április elején például Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt, kútba eshet a megállapodás, ha nem hárítják el az orosz gabona- és műtrágyaexportot akadályozó tényezőket (magyarul, ha nem oldanak fel bizonyos szankciókat).

Mint arról a Népszava is beszámolt, Ukrajna és Oroszország júliusban, az ENSZ és Törökország közvetítésével állapodott meg az ukrajnai gabonaexport újraindításáról, miután Oroszország blokád alá vonta az ukrajnai kikötőket. A megállapodás lehetővé tette, hogy az ukrán gabona ismét kijusson a világpiacra, a cél pedig az volt, hogy visszaállítsák az invázió február 24-i kezdete előtti szintet, amikor is havonta 5 millió tonna szállítmány hagyta el Ukrajnát. Az ENSZ szerint mire a megállapodást július 22-én aláírták, mintegy 47 millió embert sújtott „akut éhínség”. Az egyezmény ötlete egyébként már az Ukrajna elleni orosz invázió tavaly februári kezdetét megelőzően is megvolt az ENSZ-nél.