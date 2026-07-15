A Belügyminisztérium meg is indokolta a gyors ugrást.
A tettesnek sikerült elmenekülnie, a gyilkosság indítéka még nem ismert, de egy volt hírszerző tiszt szerint Ivan Voronics sok borsot tört az agresszor oroszok orra alá.
Életének 87. évében, rövid ideig tartó betegségben vasárnap elhunyt Hirling József nyugállományú határőr ezredes, sportvezető, a Határőrség Lovasiskolájának egykori parancsnoka - közölte a család.
Donald Tusk lengyel kormányfő és Hanna Gronkiewicz-Waltz, a főváros polgármestere is fejet hajtott tegnap a varsói katonai temetőben a négy évvel ezelőtti repülőgép-szerencsétlenség áldozatai előtt. Lengyelország-szerte megemlékezéseket tartottak, pontban 8 óra 41 perckor, amikor az oroszországi Szmolenszknél lezuhant a lengyel elnöki különgép, fedélzetén Lech Kaczynski köztársasági elnökkel, feleségével és kíséretével.