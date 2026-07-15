Ezredessé léptették elő Szabó Bencét, Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetfőnöke lett

ezredes;Belügyminisztérium;Szabó Bence;Pósfai Gábor;

2026-07-15 16:30:00 CEST

A Belügyminisztérium meg is indokolta a gyors ugrást.

Szabó Bence július 7. óta ezredesi rangban Pósfai Gábor belügyminiszter kabinetfőnöke – erősítette meg a hvg értesülését szerdán a Belügyminisztérium.

Szabó Bencét még KR NNI századosaként ismerte meg az ország, amikor is arcát és nevét vállalva interjút adott a Direkt36-nak, amelyben beszámolt arról a titkosszolgálati akcióról, amely a Tisza párt informatikai rendszereinek bedöntését célozta egy gyermekpornográfia címén indított kamu eljárás keretében. Szabót az interjú után hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, a választás után azonban ejtették a vádakat, a nyomozószázados pedig visszaszerelt.

Szabó Bence korábbi századosi rangja és a mostani, ezredesi rangja között három rendfokozatnyi ugrás van, ami rendkívül ritka a rendőrségnél ilyen rövid idő alatt. Ezért a hvg megkérdezte a Belügyminisztériumot arról, igaz-e, hogy Szabó Bence ezredesként már miniszteri kabinetvezető, és mi indokolta ezt a gyors előmenetelt, illetve a kabinetfőnöki pozícióhoz szükséges-e, illetve előírás-e valamilyen konkrét rendfokozat. A portál azt a választ kapta, hogy Pósfai Gábor július 7-ei hatállyal miniszteri kabinetfőnök beosztásba nevezte ki Szabó Bencét, ami főosztályvezetői jogállást jelent. Mivel a Belügyminisztériumban a főosztályvezetői beosztáshoz rendszeresített rendfokozat az alezredes és az ezredes a hivatásos állomány szolgálati jogviszonyáról szóló törvény, valamint egy 2015-ös BM-rendelet előírása szerint, indokolt volt az előléptetés. Hogy ezen belül is hogyhogy ezredes lett és nem alezredes, azt a tárca azzal indokolta, hogy mivel a kabinetfőnöki feladatellátás teremthet olyan helyzeteket, hogy magasabb rendfokozatban lévő munkatárs részére kell utasítást adni, indokolt volt részére az ezredesi rendfokozat megadása is.

A tárca megjegyezte, hogy a kinevezéssel Szabó Bencének új kötelezettségei is lettek, ugyanis teljesítenie kell a rendészeti szakvizsgát és a rendészeti mestervezetővé képzőt, ezt az első meghirdetett időpontban meg is fogja tenni.