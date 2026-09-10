Dupla présben a hazai szőlészek és borászok

Keserves szüretet zárhat idén a magyar szőlő- és borágazat. A klímaváltozás extrém hatásai, az aszály, a tavaszi fagykárok és a terjedő növénybetegségek egyszerre sújtják a gazdákat, miközben a piaci viszonyok semmilyen védőhálót nem nyújtanak. A gazdasági és természeti tényezők hosszabb távon akár teljes borvidékek elsorvadásához vezethetnek.