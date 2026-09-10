Keserves szüretet zárhat idén a magyar szőlő- és borágazat. A klímaváltozás extrém hatásai, az aszály, a tavaszi fagykárok és a terjedő növénybetegségek egyszerre sújtják a gazdákat, miközben a piaci viszonyok semmilyen védőhálót nem nyújtanak. A gazdasági és természeti tényezők hosszabb távon akár teljes borvidékek elsorvadásához vezethetnek.
Egy kiló nagyobb szemű cseresznyéért 12 800 forintot is kérnek egy budapesti piacon, de nagyot drágulhat idén az alma is.
Az Agrárminisztérium közlése szerint ez a szám az eddigi fagyos április éjszakák miatt egészen biztosan jelentősen nőni fog.
A virág- és rügykárok felmérése folyamatban van.
Húsvét után megindulhat a sertéshús árának mérsékelt csökkenése. A zöldség-gyümölcs ágazatban viszont óriási a bizonytalanság.
Akár Chiléből is vásárolhatna Magyarország cseresznyét, a hazai árakkal versenyképes lenne. A magyar gyümölcsöt drágábban is venné Kína.
Húsz perc alatt okozott egymilliárd forintnyi kárt a Mátrai borvidék borászainak a múlt heti jégeső - írta a Piac és Profit. A jég mintegy 1500 hektárnyi ültetvényt érintett, ezeken a területeken a kár 90 százalékos
Május végére lesznek pontos adatok a fagykár okozta zöldség és gyümölcs terméskiesés mértékéről - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) országos kertészeti osztályának vezetője.
A magyar agrár-kárenyhítési rendszer brüsszeli jóváhagyással működő jelenlegi keretei nem teszik lehetővé az őszi fagykár kezelését, illetve a szabályok év közbeni megváltoztatását - hangsúlyozza a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) az MTI-hez eljuttatott közleményében, reagálva a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) felvetésére.