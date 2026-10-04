Javier Milei az ENSZ szeptemberi közgyűlésén mondott harcias beszédében megerősítette Argentína szuverenitási igényét a brit fennhatóság alatt álló Falkland-szigetekre. Az argentin elnök keményen bírálta a New York-i székhelyű világszervezetet is, amely szerinte félrenéz az országa és az Egyesült Királyság között régóta húzódó területi vitában. S csak olaj a tűzre a szigetek körüli brit olajkutatások ügye.
A hajón tíz spanyol, nyolc orosz, öt indonéz, két perui és két uruguayi tengerész volt.
A vasárnapi "döntőn" hatalomra került Javier Milei nem tartotta sokáig kétségben Londont afelől, hogyan vélekedik az általa spanyolul Islas Malvinasként, angol nyelvterületen Falkland Islandsként emlegetett sziget jövőjéről.
Tizenegy éve kezdték, a tervezettnél három évvel korábban fejezték be.
Argentína és Nagy-Britannia megállapodott, hogy mind kereskedelmi, mind biztonsági ügyekben szorosabban együttműködik a Falkland-szigetekkel kapcsolatos kérdésekben – jelentette a BBC.
Újra kiéleződhet a falklandi konfliktus, miután egy ENSZ-bizottság úgy döntött, jóváhagyják Argentína igényét, hogy 250-ről 350 mérföldre terjessze ki területi vizeinek határait. Ez 35 százalékkal megnövelné az argentin fennhatóság alá tartozó területi vizeket, s magában foglalja a vitatott Falkland-szigeteket és környékét is. A szigetcsoportot Argentina Malvin-szigetekként tartja számon.