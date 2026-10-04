Az Oroszlánfóka felbőszítette Argentínát

Javier Milei az ENSZ szeptemberi közgyűlésén mondott harcias beszédében megerősítette Argentína szuverenitási igényét a brit fennhatóság alatt álló Falkland-szigetekre. Az argentin elnök keményen bírálta a New York-i székhelyű világszervezetet is, amely szerinte félrenéz az országa és az Egyesült Királyság között régóta húzódó területi vitában. S csak olaj a tűzre a szigetek körüli brit olajkutatások ügye.