Ítélet születhet az őssejtperben

Ma folytatódik az őssejtbotrány másodfokú tárgyalása, az ügyben - amelyben közismert személyek is a vádlottak padján ülnek - ítélet is várható, amit akár súlyosbíthat is, hogy a legutóbbi tárgyaláson a vádlottak telefonjáról újabb terhelő bizonyítékok kerültek elő.