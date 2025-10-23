Megigéző képgalériát posztolt a rezsibiztos.
Tíz éve húzódó ügy végére került pont. Csalás nem történt, de emberi test tiltott felhasználásának bűntette igen.
Hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet az engedély nélküli őssejtkezelések ügyében indult büntetőperben a Fővárosi Ítélőtábla kedden, és új eljárás lefolytatására utasította a Fővárosi Törvényszéket.
Ma folytatódik az őssejtbotrány másodfokú tárgyalása, az ügyben - amelyben közismert személyek is a vádlottak padján ülnek - ítélet is várható, amit akár súlyosbíthat is, hogy a legutóbbi tárgyaláson a vádlottak telefonjáról újabb terhelő bizonyítékok kerültek elő.
Halálra rémültek Fásy Zsüliett szülei, amikor a ház teraszán ülve villám csapott lányukba a hirtelen jött viharban - írja a Blikk.
Hangosbeszélővel próbálta megzavarni a mulatós sztár hétvégi koncertjét egy férfi. "Fásy Ádám, add meg a pénzemet!” – harsogott a helyszín bejárata felől egy autóra szerelt megafonból - írja a Bors.
Fásy Ádámtól és Kothencz Lajostól elveszik a szerzői jogot négy éve bejelentett daluk, a Nézését meg a járását után, és az eddig utalt jogdíjakat is visszakövetelik - írja a Blikk.
Többek között kuruzslásért ítéltek felfüggesztett szabadságvesztésre és több millió forintos pénzbüntetésre nyolc embert. Pákh Imre és Fásy Ádám üzletembert 10, illetve 7 millió forintra büntették.