A növekmény köszönőviszonyban sincs az eddigi normál bérdinamikával, jelentősen meghaladja azt.
A miniszterelnök győzelmi jelentése ellenére a rendőrök hatalmas kihívásokkal szembesülnek, van például, ahol már csak ötödannyian dolgoznak a közrendvédelmi alosztályon.
Kár, hogy a GDP 2,2 százalékának megfelelő kiadásokra nincs fedezet, tekintve, hogy a költségvetési hiány a GDP 5 százalékára várható.
Ezt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter erősítette meg.
Eredetileg 2020-tól háromévente ismétlődő, hathavi illetménynek megfelelő javadalmazásról volt szó, amelyet jogszabályban rögzítettek volna. Azonban eddig egyetlen alkalommal, 2022 februárjában, a választások előtt kapta meg a rendvédelmi hivatásos állomány.