Orbán Viktor propagandáját kapták a rendőrök a fegyverpénz mellé

rendőrség;kormánypropaganda;Hadházy Ákos;fegyverpénz;

2026-02-01 16:52:00 CET

A miniszterelnök győzelmi jelentése ellenére a rendőrök hatalmas kihívásokkal szembesülnek, van például, ahol már csak ötödannyian dolgoznak a közrendvédelmi alosztályon.

Orbán Viktor arcképével ellátott propagandaanyagot kaptak a rendőrök a hathavi fegyverpénz mellé - derül ki Facebook-posztjából Hadházy Ákos egy vasárnapi .

Mindezt egy rendőrtől kapta meg a független országgyűlési képviselő. Aki hozzá fordult, azt írta,

„megbecsülésről beszélnek úgy, hogy évek óta nem volt normális fizetésemelés. Tavaly és idén semmi”.

Kitért arra is, hogy a nem hivatásos állományban dolgozóknak évek óta nem emeltek semmit a fizetésén, legutóbb is csak azért, mert kevesebbet kerestek volna, mint a minimálbér. Szólt arról is, hogy a szolgálatokat alig bírják kiadni.

Példaként említette, hogy van egy megyeszékhely, ahol most a közrendvédelmi alosztályon ötöd annyi ember dolgozik, holott régebben ez a szám sokkal magasabb volt. „Igazából hallgatnak róla, de teljes az összeomlás. De Ön is utána tud nézni, hogy egyes helyeken mekkora létszámmal próbálnak meg dolgozni. Hiány persze nincs, mert az állománytáblát folyamatosan csökkentik. Így szépek a számok, papíron nincs hiány, csak a valóságban ezek a számok riasztóak” - fogalmazott a rendőr.

Gulyás Gergely Minisztrerelnökséget vezető miniszter a 2025. szeptember 265-i kormányinfón jelentette be, hogy az Orbán-kormány döntött fegyverpénz kifizetéséről. Ez hathavi juttatás a rendőröknek, katonáknak, a NAV pénzügyőri állományának, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatok állományának. Külön döntöttek a határvadászokról is, nekik is jár a juttatás.