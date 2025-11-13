Sándor Mária fekete pólós tiltakozásra hív

"Ha április 15-én befeketedik az ágazat, akkor van miért folytatni, ha nem, nincs" - mondta a Népszabadságnak Sándor Mária miután az egyik blogbejegyzését a lap úgy értelmezte, hogy a fekete ruhás ápoló végleg visszavonul a közéletből. Sándor kifejtette, ha az egészségügyi dolgozók nem öltöznek feketébe, ezzel támogatva az aznap sztrájkoló pedagógusokat, s tiltakozva az egészségügyben tapasztalható állapotok miatt, akkor valóban abbahagyja tevékenységét, mert nem látja értelmét olyan küzdelemnek, ahol egyedül mondja a magáét. Hozzátette, ha az egészségügyi dolgozók legalább úgy összefognának mint a pedagógusok, biztosan célba érnének, ám szerinte túl nagy a szakadék a professzor, a kórházigazgató és a nővér között és így nehéz egy irányba tartani.