Az egészségügyi miniszter feladata, hogy előterjesztése térjen ki a járó- és fekvőbeteg-szakellátás kapacitásbővítésére.
A polgármester szerint így a kórház ellátási területhez tartozó mintegy 100 ezer betegnek egy másik kórházba kell mennie.
A város új polgármestere csak a Facebookról értesült a döntésről, pedig egy hete még a belügyminisztertől is egyeztetést kért az ügyben.
Az áprilisi szünetet orvoshiánnyal indokolták, és átmenetinek nevezték, valóban néhány hétig tartott. A mostani lépéshez indoklást sem fűztek, és még becsülni sem lehet, meddig tart.
A járóbeteg ellátás a továbbiakban is biztosított.