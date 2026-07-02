egészségügy;csökkentés;kormányhatározat;várólisták;járóbeteg-szakellátás;fekvőbeteg-ellátás;Hegedűs Zsolt;

2026-07-02 22:05:00 CEST

Megjelent a kormányhatározat: Hegedűs Zsoltnak augusztus 15-ig kell kidolgoznia javaslatát a várólisták csökkentésére

Az egészségügyi miniszter feladata, hogy előterjesztése térjen ki a járó- és fekvőbeteg-szakellátás kapacitásbővítésére.