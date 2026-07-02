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Megjelent a kormányhatározat: Hegedűs Zsoltnak augusztus 15-ig kell kidolgoznia javaslatát a várólisták csökkentésére

Az egészségügyi miniszter feladata, hogy előterjesztése térjen ki a járó- és fekvőbeteg-szakellátás kapacitásbővítésére.

A csütörtök este megjelent legfrissebb Magyar Közlöny tartalmazza a célzott egészségügyi várólista-csökkentő és kapacitásbővítő program előkészítéséről szóló kormányhatározatot. Abban a Magyar-kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek 2026. augusztus 15-i határidőt szabott.

A Magyar Péter miniszterelnök aláírásával megjelent határozat két pontban szabja meg a feladatot: 

  • 1. célul tűzi ki a várakozási idők jelentős mértékű csökkentését a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg-szakellátásban;

  • 2. felhívja az egészségügyi minisztert, hogy az 1. pontban foglalt cél elérése érdekében – az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával – dolgozza ki, és terjessze a Kormány elé a célzott egészségügyi várólista-csökkentő és kapacitásbővítő programról szóló előterjesztést, amelyben határozza meg a várólistacsökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrásigényét.

Az egészségügy rendbetétele, azon belül a várólisták csökkentése kiemelt helyen állt a Tisza párt választási programjában. – Jó minőségű, mindenki számára hozzáférhető, ingyenes állami egészségügyet hozunk létre. Csökkentjük a várólistákat és az orvos- és ápolóhiányt – írták szó szerint.

Az Orbán-kormány által üldözött, egyházi státuszától megfosztott kisegyház helyzetét a jelenlegi jogszabályi keretek között rendezné a Tarr Zoltán vezette Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium. Ezt javasolta korábban maga a lelkész is.