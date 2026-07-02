Megjelent a kormányhatározat: Hegedűs Zsoltnak augusztus 15-ig kell kidolgoznia javaslatát a várólisták csökkentésére

A csütörtök este megjelent legfrissebb Magyar Közlöny tartalmazza a célzott egészségügyi várólista-csökkentő és kapacitásbővítő program előkészítéséről szóló kormányhatározatot. Abban a Magyar-kormány Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek 2026. augusztus 15-i határidőt szabott.
A Magyar Péter miniszterelnök aláírásával megjelent határozat két pontban szabja meg a feladatot:
1. célul tűzi ki a várakozási idők jelentős mértékű csökkentését a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg-szakellátásban;
2. felhívja az egészségügyi minisztert, hogy az 1. pontban foglalt cél elérése érdekében – az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával – dolgozza ki, és terjessze a Kormány elé a célzott egészségügyi várólista-csökkentő és kapacitásbővítő programról szóló előterjesztést, amelyben határozza meg a várólistacsökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrásigényét.
Az egészségügy rendbetétele, azon belül a várólisták csökkentése kiemelt helyen állt a Tisza párt választási programjában. – Jó minőségű, mindenki számára hozzáférhető, ingyenes állami egészségügyet hozunk létre. Csökkentjük a várólistákat és az orvos- és ápolóhiányt – írták szó szerint.Száz nap alatt rendszerszintű egészségügyi fordulatot ígér a Tisza Párt, szóltak is neki, hogy kozmetikázni most nem lesz elégMár közel 30 ezren várnak csípő- vagy térdprotézisre, illetve szürkehályog-műtétreTöbb mint 26 ezer magyar beteg neve szerepel a kórházi várólistákon, van olyan műtét, amelyre csaknem másfél évet kell várni