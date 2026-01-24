A juhok is intelligensek, döbbenetes dologra képesek

Egyre-másra derül ki a kutatásoknak köszönhetően, hogy az emberiség által eddig szinte kizárólag haszonállatként aposztrofált társélőlények itt a bolygón korántsem buta, érzéketlen, lélek nélküli valamik, amelyek - a magyar nyelv adóssága, hogy még mindig "tárgy"-ként kezeli őket - nem csak az ember kiszolgálása érdekében népesítették be a Földet. Mindezért etikus lényként egyre több embernek okoz morális problémát megölni és megenni az állatokat. Persze nyilván csak azok lehetnek ilyen luxus-moralizálók, akik abban a kiváltságos helyzetben vannak, hogy egyáltalán dönthetnek afelől: mit egyenek. Na de mi van azokkal az okos juhokkal?