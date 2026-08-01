Orbán testőrei a jegybankban?

Puccsszerűen menesztették tíz napja a Magyar Nemzeti Bank belső biztonsági szolgálatának harmadát – írta meg lapunk. Mint jeleztük, ez annak előszele lehet, hogy a két éve, évi kétmilliárdos költségből működő jegybankelnöki magántestőrség vehesse – informálisan - át az uralmat a Szabadság téri épületben. Az ügyben csupa olyan személy bukkan fel, aki korábban Orbán Viktor testőrségében szolgált.